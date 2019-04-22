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尖石需求反應式巴士 將再增設10處智慧站牌

2019-04-22 14:13聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣政府推需求反應式DRTS幸福巴士，三年來獲得交通部智慧運輸系統發展建設計畫補助經費，深獲交通部肯定，今年再獲中央780萬元補助，將除再增設10處節能智慧站牌外，將針對無法使用網路、手機APP預約之尖石鄉民規劃DRTS預約設備，並將於各村設置預約據點，鄉民可就近於住處進行預約。

縣府表示，偏鄉公車運輸不同市區公車運輸，偏鄉運輸著重基本民行與結合在地觀光資源，然因需求不易，易造成班車空載，若以一般市區公車行駛恐不符合經濟效益，藉由發展偏鄉運輸，可彌補偏鄉運輸缺口，擴大竹縣運輸路網。

新竹縣府因地制宜積極輔導本縣尖石鄉發展幸福巴士，利用智慧運輸科掌握偏鄉運輸需求。尖石鄉設有DRTS幸福巴士公車路線，行駛內灣、青蛙石及溫泉會館等觀光景點，自106年1月1日行駛至今，運量連年成長，累積搭乘人數已破4千人次，藉由爭取交通部計畫補助。

因應偏鄉供電及訊號傳輸不便，逐步建置「太陽能手搖智慧站牌」，藉由手搖即顯示公車行駛狀況，供乘客可評估DRTS公車到站時間，減少候車時間；並設置DRTS營運預約平台(網頁、APP)方便觀光客預約車輛，以往民眾或遊客想搭乘大眾運輸工具，得透過傳統電話預約及鄉公所人工紀錄進行服務派遣的方式，今突破舊有營運模式，有效提升尖石路線服務效能。

這次並再獲交通部補助780萬元，除再增設10處潔能智慧站牌外，將針對無法使用網路、手機APP預約的尖石鄉民，規劃DRTS預約設備，並將於各村設置預約據點(村長及村幹事辦公室、診所、部落商店等重要據點)，鄉民可就近於住處進行預約，希冀尖石鄉需求反應式觀光路線結合鄉內長照功能，能讓尖石鄉內的交通更加便利，間接帶動觀光人潮。

新竹縣政府推需求反應式DRTS幸福巴士，今年再獲中央780萬元補助，將增設10處...
新竹縣政府推需求反應式DRTS幸福巴士，今年再獲中央780萬元補助，將增設10處節能智慧站牌。圖／縣府提供
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偏鄉公車尖石鄉
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