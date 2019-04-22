淚盼見過世母親 創世為植物人阿金圓夢

2019-04-22 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



得知植物人阿金想見過世的母親一面，創世團隊決定一圓心願，號召社工、護理員、義工，並備妥照護器材，帶著阿金女士前往母親墓前祭拜，讓一家人再也沒有遺憾。圖／創世基金會提供 分享 facebook 「淚盼見過世的母親」創世基金會桃園分院的院民阿金女士，25年前因車禍腦傷成為植物人，曾在私人安養機構住了20年，由弟弟一手扛起照顧責任，卻因退休後收入中斷，無法負擔安養費用。5年前，阿金入住桃園院區，接受護理人員的專業照護。去年弟弟探視時，告訴母親過世消息，阿金女士居然流下眼淚，弟弟眼裡極為不捨，盼能帶姐姐前往靈前祭拜，但評估其身心狀況始終無法成行，創世聽聞後，決定協助完成心願。

創世基金會表示，許多人認為，植物人是沒有意識跟反應的，但臥床25年的植物人阿金卻因聽聞媽媽過世的消息，流下眼淚。為彌補她無法見母親最後一面的遺憾，院方決定在母親節前協助完成心願。

創世基金會指出，阿金女士入住桃園院5年來，狀況一直在進步，物理治療師特地量身設計治療的復健活動，目前阿金可勉強握住蠟筆為圖案著色。得知阿金想見過世的母親一面，創世團隊決定一圓心願，號召社工、護理員、義工，並備妥照護器材，帶著阿金女士前往母親墓前祭拜，讓一家人再也沒有遺憾。