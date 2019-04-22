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淚盼見過世母親 創世為植物人阿金圓夢

2019-04-22 13:03聯合報 記者林育瑩╱即時報導

得知植物人阿金想見過世的母親一面，創世團隊決定一圓心願，號召社工、護理員、義工，...
得知植物人阿金想見過世的母親一面，創世團隊決定一圓心願，號召社工、護理員、義工，並備妥照護器材，帶著阿金女士前往母親墓前祭拜，讓一家人再也沒有遺憾。圖／創世基金會提供
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「淚盼見過世的母親」創世基金會桃園分院的院民阿金女士，25年前因車禍腦傷成為植物人，曾在私人安養機構住了20年，由弟弟一手扛起照顧責任，卻因退休後收入中斷，無法負擔安養費用。5年前，阿金入住桃園院區，接受護理人員的專業照護。去年弟弟探視時，告訴母親過世消息，阿金女士居然流下眼淚，弟弟眼裡極為不捨，盼能帶姐姐前往靈前祭拜，但評估其身心狀況始終無法成行，創世聽聞後，決定協助完成心願。

創世基金會表示，許多人認為，植物人是沒有意識跟反應的，但臥床25年的植物人阿金卻因聽聞媽媽過世的消息，流下眼淚。為彌補她無法見母親最後一面的遺憾，院方決定在母親節前協助完成心願。

創世基金會指出，阿金女士入住桃園院5年來，狀況一直在進步，物理治療師特地量身設計治療的復健活動，目前阿金可勉強握住蠟筆為圖案著色。得知阿金想見過世的母親一面，創世團隊決定一圓心願，號召社工、護理員、義工，並備妥照護器材，帶著阿金女士前往母親墓前祭拜，讓一家人再也沒有遺憾。

創世基金會提到，救一個植物人等於救一個家庭，除了能減輕家屬的身理、心理、經濟等壓力，不讓植物人家庭面臨崩解。基金會盼各界能小額捐款，或報名擔任義工，基金會提供愛心專線：(03)339-7826，盼創世照護工作能受到大家協助。

得知植物人阿金想見過世的母親一面，創世團隊決定一圓心願，號召社工、護理員、義工，...
得知植物人阿金想見過世的母親一面，創世團隊決定一圓心願，號召社工、護理員、義工，並備妥照護器材，帶著阿金女士前往母親墓前祭拜，讓一家人再也沒有遺憾。圖／創世基金會提供
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