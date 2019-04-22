痛批血汗回收公司 桃產工會要求市府介入調查

2019-04-22 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



「血汗回收，勞工豈能用完丟」桃園市產業工會今日到桃園市府，控訴處理冰箱等廢棄物的「綠環境科技公司」在過年前違法解雇10多位的外勤人員、還未依法給付積欠工資，更控訴公司過年後一個月再度招聘員工，起薪更低，除了要求勞動局介入調查外，同時呼籲市府調查綠環境公司回收業務是否涉及違法疑慮。

桃園市產業工會今日到桃園市府，控訴處理冰箱等廢棄物的「綠環境科技公司」在過年前違法解雇，要求市府介入調查。記者林育瑩／翻攝 分享 facebook 產業工會指稱，綠環境科技公司經營冰箱等大型廢棄物的拆解與資源回收，今年過年資遣了約10多位的外勤人員，也沒有給他們年終過年，理由是業務緊縮，但是到過年後才一個月時間，居然又馬上徵人，而且新徵的員工薪資更低。痛批惡性解雇來欺騙員工、降低人事成本的惡質手法。

前員工詹益協更站出來說。在1月中的時候遭公司告知因業務緊縮要資遣他，騙他簽下資遣同意書，後來詢問桃產工會發現有諸多疑點，於是1月19日立即申請勞資爭議調解，主張雇傭關係存在，3月13日勞動局召開調解會議，詹員提出證據，質疑為何公司說業務緊縮，但2月23日仍拍到公司貼出徵人廣告，控資方代表一度還想抵賴，後來才坦承的確還有招人，但辯稱是因為市場變化，後來又有了業務需求。但是這距離資遣詹員竟不到一個月的時間，他控公司很明顯是故意藉由資遣勞工，規避他們的年資與年終！

產工會提到，桃園近年來失業率是六都最高，包含太陽能廠茂迪、嘉聯益、紡織廠潤泰全球，加上近日華映也宣布將一口氣裁掉2500人，這幾個月桃園就有3000多人沒頭路，加上綠環境解雇個案，痛批桃園老闆有樣學樣，視勞工的工作權如糞土，用完就丟。違法解雇事實明確，要求市府開罰嚴懲，並查明公司進行回收業務是否有違法問題，才能讓業者得到警惕，使勞工工作權益獲得保障。

勞動局勞資關係科表示，針對工會陳情公司違反勞動法令部分，勞動局會派員前往查察；有關環保回收業務是否違法，會移由環保局處理；詹先生申訴違法解僱部分，經調解不成立，後續可循訴訟途逕處理，勞動局會協助詹先生申請訴訟補助。

綠環境科技公司回應，他們領有合法執照的新創產業公司，然而當時碰上物料高漲取得困難，導致產線停擺，不得不減少人力，但公司仍遵照勞基法，給予合理的遣散費，員工也都簽字同意，後來因原料價格下降，公司特別再找回員工復職，針對工會指控，公司回應與事實有很大出入，願配合市府調查釐清原委，也期盼能持續溝通化解爭議。