浪漫五月雪！一張圖看懂新竹縣各地的桐花秘境

2019-04-22 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



賞桐花季節來臨，各地推出賞花活動，新竹縣府這次推出桐花輕旅行，即日起到5月18日，結合竹縣4個鄉公所、6個社區或社團辦理，各鄉鎮的導覽達人帶領實地行走，一睹桐花的美麗、體驗當地的文化特色。

其中一場活動於4月27日「花現橫山-2019客家桐花祭」，與民眾相約於橫山鄉大山背樂善堂一同迎接五月雪美景，上午9點開始有在地精彩表演；10點開始有在地達人定點導覽，引領民眾進入雪白的桐花祕境；中午12點還備有客家美食供遊客品嚐，橫山鄉長張志弘、代表會主席古鋓明誠摯邀請全國鄉親前來橫山鄉賞花、踏青、享樂。

4月27日北埔也舉辦活動「桐樂北埔 花樣客庄」，帶領民眾手作活動，還有桐花音樂會，北埔文化資展導覽等。新埔鎮推出遊客庄的輕旅行，走訪巨埔生態農場、賞桐花步道等，湖口鄉推出「與你同行漫遊湖口」，當天在客家文化廣場舉行開幕式，並帶領民眾走訪賞桐步道。

每年春夏交替之際，橫山鄉處處都可以欣賞到油桐花滿山遍布的雪白美景，鄉長張志弘表示，油桐花強韌的生命力，象徵客家人奮鬥的精神，2019桐花盛開之際，搭乘台鐵內灣線到訪內灣老街、合興愛情車站感受客庄浪漫風情，感受日賞桐花、夜賞螢火蟲的趣味，歡迎大家一起蒞臨客家桐花祭-「花現橫山」，共下來寮。