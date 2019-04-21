桃園農業博覽會 改9月秋高氣爽時節舉行

2019-04-21 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市環保局結合2019世界地球日及復活節主題，今天在新屋區農博基地，熱鬧舉辦「蛋咧！揪伙來趣農博」，以活潑的尋找彩蛋及親子趣味闖關等活動，推廣與野共生、尊重自然等環保理念。市長鄭文燦也宣布，今年農博訂在9月28日起，秋高氣爽時節，舉行為期1個月活動。

新屋農博基地舉辦的桃園農業博覽會，去年以循環經濟、地景藝術、綠色生活、科技農業4大特色，推廣桃園在地的農業文化大受好評。農博圓滿閉幕後，非展期間由環保局接手管理，保存農博期間科技、文化、環保概念，同時新增DIY手作與環境教育課程等活動，成為假日親子踏青休閒好去處。

環保局結合世界地球日及復活節主題，昨天在農博基地舉行「蛋咧！揪伙來去農博」活動，邀現場小朋友變裝成兔寶寶，尋找復活節彩蛋等精彩歌舞表演，同時安排趣味闖關活動、農博實境解謎APP、新屋小農市集等，適合親子共遊節目。

桃園市長鄭文燦出席活動表示，農博基地由環保局低碳暨環境教育中心營運，肩負起環境教育重要任務，結合寓教於樂響應「與野共生」主題，藉由尋找復活節彩蛋，讓現場孩童扮演小兔子，發掘彩蛋內的故事，認識地球所面臨的問題，學習如何與大自然和諧共處。