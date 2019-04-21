桃園埤塘養魚業者成立協會 促埤塘養殖漁業合法

2019-04-21 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市養殖漁業發展協會，今天舉行成立大會，選舉第1屆理監事及幹部，由發起人胡榕展獲選為理事長。胡榕展表示，農委會今年3月要求埤塘拆除養殖設施，養殖魚業者陳情桃園市府爭取緩拆後，決定成立協會與政府溝通如何合法化，為桃園獨特的埤塘養魚產業發聲。

桃園埤塘養殖魚業者首度成立會員大會，80多名會員出席第1屆桃園市養殖漁業發展協會成立大會，並選舉理監事及幹部，首屆桃園市養殖漁業發展協會，由協會發起人胡榕展獲選為理事長。

胡榕展表示，桃園市有千埤之鄉美名，埤塘養殖建立的活魚產業鏈，提供北部活魚市場與石門活魚穩定貨源，農委會以違反農田水利法要求業者，3月15日前拆除打水車及飼料箱等養殖漁業設施，漁民為爭取權益到市府陳情獲緩拆，決定組織協會朝促使農田水利法修文修法，推動埤塘養魚業合法化。

埤塘養殖魚密度低且多樣性混養，比起沿海魚塭養殖，更符合生態養殖。胡榕展表示，埤塘養魚使用天然水源，不抽地下水，馬達水車使用率低，耗能低，活魚在地生產在地消費，對自然環境友善。