苗市APP「樂圾通」啟用 垃圾不落地還要等一下

2019-04-21 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗市公所在全市14輛垃圾清運車加裝GPS定位設備，4月17日啟用APP「樂圾通」，可以掌握垃圾車動態，減少等待丟垃圾時間，市公所接獲不少反映，認為既然垃圾清運車的時間可以確定，垃圾不落地也應上路，否則垃圾擺置街頭有礙觀瞻，也有汙染環境之虞。

他們說，台中市、台北市、新北市等都會地區的做法，垃圾清運車定點後，民眾才拿垃圾出來倒，苗栗市APP「樂圾通」啟用，市民也可以掌握垃圾車動態，因此沒有理由堆置街頭，再由清潔隊員收取，希望垃圾不落地，「苗栗市也能做到」。

不過，市公所評估目前會等垃圾車來，才倒垃圾市民並不多，習慣還沒有養成，尤其一些倒垃圾者是老人，不會使用手機，因此垃圾車到達前不久堆置在自家門口的家庭垃圾，清潔隊員仍會收取，至於任意丟棄的垃圾堆頭，將會持續加強取締。

市公所列管多處垃圾堆頭，也公告提醒民眾，並告知定點定時收垃圾的地點，但效果有限，市公所破袋取締，已告發12件，依法最高可處6000元，市公所並有配套，無法配合於垃圾車清運時間丟垃圾者，規畫定點定時收垃圾，可以多加利用，洽詢電話037-331917。