親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一張圖來了！未來一周高溫逾30度熱得像夏天

「時代的眼淚...」 嘉義市30年的老橋開拆眾人不捨

苗市APP「樂圾通」啟用 垃圾不落地還要等一下

2019-04-21 19:42聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗市公所在全市14輛垃圾清運車加裝GPS定位設備，4月17日啟用APP「樂圾通」，可以掌握垃圾車動態，減少等待丟垃圾時間，市公所接獲不少反映，認為既然垃圾清運車的時間可以確定，垃圾不落地也應上路，否則垃圾擺置街頭有礙觀瞻，也有汙染環境之虞。

他們說，台中市、台北市、新北市等都會地區的做法，垃圾清運車定點後，民眾才拿垃圾出來倒，苗栗市APP「樂圾通」啟用，市民也可以掌握垃圾車動態，因此沒有理由堆置街頭，再由清潔隊員收取，希望垃圾不落地，「苗栗市也能做到」。

不過，市公所評估目前會等垃圾車來，才倒垃圾市民並不多，習慣還沒有養成，尤其一些倒垃圾者是老人，不會使用手機，因此垃圾車到達前不久堆置在自家門口的家庭垃圾，清潔隊員仍會收取，至於任意丟棄的垃圾堆頭，將會持續加強取締。

市公所列管多處垃圾堆頭，也公告提醒民眾，並告知定點定時收垃圾的地點，但效果有限，市公所破袋取締，已告發12件，依法最高可處6000元，市公所並有配套，無法配合於垃圾車清運時間丟垃圾者，規畫定點定時收垃圾，可以多加利用，洽詢電話037-331917。

定點定時收垃圾，分別是北區周一至周六上午6時40分到45分玉清路縣府國宅前，6時50分到7點為公路與國華路口，7點10分到7點50分中華路北苗市場；南區周一至周六6時40分到45分四維街與復興路口，6時50分到7點新東街與復興路口，7點10分到7點50分中正路苗栗地方法院；西區周一至週五7點到7點半英才路縣府文化觀光局前，7點半到7點50分城市規劃館前，7點55分到8點20分民族路巨蛋前。

苗栗市公所列管多處垃圾堆頭，將加強破袋稽查取締。記者范榮達／攝影
苗栗市公所列管多處垃圾堆頭，將加強破袋稽查取締。記者范榮達／攝影
分享

垃圾車清潔隊員
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

影／彩色海芋季創156萬人 鄭文燦：閉幕不閉園預算加碼

2019-04-21 18:45

影／桐花婚禮天公作美 66對新人牽手浪漫走紅毯

2019-04-21 18:19

桃園圓光寺 全民浴佛消災祈福大會

2019-04-21 15:53

戰備鐵道變成交通要道 行人與車爭道險象環生

2019-04-21 15:49

經國轉運站5月6日啟用 機場宜蘭路線將設點停靠

2019-04-21 14:40

沒有婚紗的結婚典禮 他們圓夢完婚很感激

2019-04-21 12:42

關西古蹟東安古橋藝術光雕秀、音樂會 今晚還有一場

2019-04-21 10:40

導覽員正介紹獅子 遊客看到一對獅子正在那個尷尬分開

2019-04-21 10:39

西濱公路北部「最後一哩」 鳳鼻隧道趕工

2019-04-21 00:00

西濱公路竹苗、新北23路口 主線規畫高架

2019-04-20 23:58

苗縣竹南停車最快7月起收費 環市路不設收費停車格

2019-04-20 23:44

浪漫台三線首個完工景點 鍾肇政文學園區揭牌

2019-04-20 23:37

桃市內壢車站實施科技執法 交通違規大減

2019-04-20 23:33

中科院研發車牌辨識 園區內抓未停車再開違規

2019-04-20 23:31

鳳鼻隧道封閉大整修 力拚西濱主線年底通車

2019-04-20 20:04

西濱公路23處平交路口擬高架化 提升行車速率與安全

2019-04-20 19:59

總統政見「浪漫台3線」首完工 鍾肇政文學生活園區

2019-04-20 19:33

7縣市社區防汛交流 連結點線面自主防災

2019-04-20 19:11

注意！新竹縣竹東、寶山 27日將停水6小時

2019-04-20 14:08

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

影╱全中運快閃惹議 大會執委：事先就溝通讓韓先離場

2019-04-20 20:46

「時代的眼淚...」 嘉義市30年的老橋開拆眾人不捨

2019-04-21 18:21

46年前未看愛女披婚紗 旅居非洲的百歲父親今天圓夢

2019-04-20 20:56

高雄早餐名店「興隆居」 5月將開發票 傳將漲價

2019-04-21 13:58

經國轉運站5月6日啟用 機場宜蘭路線將設點停靠

2019-04-21 14:40

花蓮卓溪新景點 竹林步道下周開放

2019-04-20 22:02

影／美國人也瘋媽祖 背神像、敲鑼很「接地氣」

2019-04-21 15:19

超吸睛！金門迎城隍今開鑼 混血兒蜈蚣座上扮皇帝

2019-04-20 20:53

關西古蹟東安古橋藝術光雕秀、音樂會 今晚還有一場

2019-04-21 10:40

台九線拓寬工程致車禍翻倍 機車族：回家就像碰運氣

2019-04-21 15:31

公館小觀音山「秘境一日遊」 行程9月推出

2019-04-20 23:09

金門石蚵小麥季吸人潮 交通管制不佳惹民怨

2019-04-20 20:11

影／野柳女王頭變千面女、光雕音樂會 國際學者讚美

2019-04-20 21:08

就在下周末 總值3億的酷炫重機將在高雄「騎聚」

2019-04-20 23:37

西濱公路北部「最後一哩」 鳳鼻隧道趕工

2019-04-21 00:00

影／媽祖魚白海豚出現台中港內 海巡員驚呼跳起來了

2019-04-21 17:16

大甲媽遶境後信徒分享感人回憶：滿滿感動

2019-04-21 10:48

柯文哲「芝麻開門」！公館小觀音山秘境 9月底開放

2019-04-20 23:45

台南工業區裡長出文創中心 還有全台最美洗禮池

2019-04-21 16:28

新店警與原住民議員深入烏來 反酒駕、反毒、反詐騙

2019-04-21 14:36

導覽員正介紹獅子 遊客看到一對獅子正在那個尷尬分開

2019-04-21 10:39

台東奇景 鳳凰樹吃了鐵椅

2019-04-20 23:12

落石砸遊覽車 花蓮縣長籲中央重視太魯閣國家公園安全

2019-04-21 10:17

中科院研發車牌辨識 園區內抓未停車再開違規

2019-04-20 23:31

桃市內壢車站實施科技執法 交通違規大減

2019-04-20 23:33

高市力拚旅宿人次破千萬 近日邀玖壹壹48小時遊高雄

2019-04-20 23:50

西濱公路竹苗、新北23路口 主線規畫高架

2019-04-20 23:58

人進來！ 高市觀光旅宿人次增2成

2019-04-21 01:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top