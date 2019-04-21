影／彩色海芋季創156萬人 鄭文燦：閉幕不閉園預算加碼

2019-04-21 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



為期18天的2019桃園彩色海芋季今天下午在大園溪海園區，今天陰天一度下雨仍吸引不少民眾賞花，市長鄭文燦主持閉幕典禮，宣布「彩色海芋季圓滿成功」，鄭文燦說，今年彩色海芋季推出農事體驗、婚紗婚禮及文創市集獲好評，創造出城市亮點品牌活動，明年將提高預算為3000萬元舉辦，今天閉幕不閉園，民眾往後幾天仍可前往遊園賞花。

2019桃園彩色海芋季在大園溪海休閒農業區展開，五顏六色彩色海芋6萬株花開迎賓，全台唯一彩色海芋主題花展，市府主辦單位昨天統計「累積參觀超過130萬人次」，最後一天卻在陰天、偶陣雨下，「累積參觀高達156萬3996人次」創3年人潮最多，令在場人士笑稱「累積參觀竟高達156萬多人，感覺有些灌水」!

今年第3年彩色海芋季，市府將溪海休閒農業區、海芋與愛情3大元素結合，花費2000萬元預算舉辦，鄭文燦與民眾、里長和溪海休閒農業區幹部一起品嘗餐點，鄭並頒發獎狀感謝協辦單位，最後揭開主辦單位累積參觀156萬3996人次宣布活動圓滿成功後，與民眾遊客「相約明年見」。