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「時代的眼淚...」 嘉義市30年的老橋開拆眾人不捨

影／彩色海芋季創156萬人 鄭文燦：閉幕不閉園預算加碼

2019-04-21 18:45聯合報 記者曾增勳╱即時報導

為期18天的2019桃園彩色海芋季今天下午在大園溪海園區，今天陰天一度下雨仍吸引不少民眾賞花，市長鄭文燦主持閉幕典禮，宣布「彩色海芋季圓滿成功」，鄭文燦說，今年彩色海芋季推出農事體驗、婚紗婚禮及文創市集獲好評，創造出城市亮點品牌活動，明年將提高預算為3000萬元舉辦，今天閉幕不閉園，民眾往後幾天仍可前往遊園賞花。

2019桃園彩色海芋季在大園溪海休閒農業區展開，五顏六色彩色海芋6萬株花開迎賓，全台唯一彩色海芋主題花展，市府主辦單位昨天統計「累積參觀超過130萬人次」，最後一天卻在陰天、偶陣雨下，「累積參觀高達156萬3996人次」創3年人潮最多，令在場人士笑稱「累積參觀竟高達156萬多人，感覺有些灌水」!

今年第3年彩色海芋季，市府將溪海休閒農業區、海芋與愛情3大元素結合，花費2000萬元預算舉辦，鄭文燦與民眾、里長和溪海休閒農業區幹部一起品嘗餐點，鄭並頒發獎狀感謝協辦單位，最後揭開主辦單位累積參觀156萬3996人次宣布活動圓滿成功後，與民眾遊客「相約明年見」。

鄭文燦表示，彩色海芋季是全國最大花田、最具特色的活動，成功創造城市品牌亮點活動，市府明年提高活動預算為3000萬元，並提前規畫採購彩色海芋季所需種子，提升溪海周遭交通便利，將機捷A16橫山站聯外道路打通至田溪路，結合鄰近埤塘公園景點，讓團客包車進來旅遊，吸引更多人造訪，未來將由全市8個休區輪流舉辦特色活動，帶動在地體驗旅遊。

2019桃園彩色海芋季由市長鄭文燦（見圖）主持閉幕、宣布活動圓滿成功及閉幕不閉園...
2019桃園彩色海芋季由市長鄭文燦（見圖）主持閉幕、宣布活動圓滿成功及閉幕不閉園，民眾仍可遊園賞花。記者曾增勳／攝影
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2019桃園彩色海芋季最後一天儘管陰天偶陣雨，仍吸引不少民眾最後賞花遊園巡禮，市...
2019桃園彩色海芋季最後一天儘管陰天偶陣雨，仍吸引不少民眾最後賞花遊園巡禮，市長鄭文燦宣布閉幕不閉園。記者曾增勳／攝影
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2019桃園彩色海芋季最後一天儘管陰天偶陣雨，仍吸引不少民眾最後賞花遊園巡禮，市...
2019桃園彩色海芋季最後一天儘管陰天偶陣雨，仍吸引不少民眾最後賞花遊園巡禮，市長鄭文燦宣布閉幕不閉園。記者曾增勳／攝影
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2019桃園彩色海芋季由市長鄭文燦（前排右三）主持閉幕、並宣布今年累積參觀156...
2019桃園彩色海芋季由市長鄭文燦（前排右三）主持閉幕、並宣布今年累積參觀156萬多人次創新高，與會人士合影說讚。記者曾增勳／攝影
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海芋鄭文燦賞花
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