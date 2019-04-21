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影／桐花婚禮天公作美 66對新人牽手浪漫走紅毯

2019-04-21 18:19聯合報 記者范榮達╱即時報導

桐花時節苗栗縣山區下起4月雪，今天天公作美，66對新人參加在苗栗縣西湖渡假村舉行桐花婚禮，他們牽手浪漫走紅毯，苗栗縣長徐耀昌見證，及大批親友祝福，新人互許誓言「執子之手、與子偕老」。

苗栗客家桐花婚禮今年邁入第14年，以「貓裏良緣．桐心誓約」為主題，今天凌晨苗栗地區還下大雨，白天天氣放晴，參加66對新人分享愛情故事，新人孟柔吟、徐啟桄是大學時期班對，愛情長跑9年結婚，新人彭少貞、吳貞儀也戀愛8年，嚮往桐花婚禮很浪漫，因此報名參加。

此外，桐花婚禮還有跨國愛情，新郎詹育麟到菲律賓學英文，新娘RAIN是英文老師，2人一見鍾情，詹育麟對RAIN許下「我會永遠對妳好」，慕名參加桐花婚禮互許一生。

徐耀昌、蔡麗卿夫婦、外交部中部辦事處處長宋子正、客委會客家文化發展中心主任何金樑、立委徐志榮、縣議員徐功凡、大湖鄉鄉長胡娘妹、公館鄉鄉長曾美露等人到場，徐耀昌、蔡麗卿示範帶動下，66對新人許下「桐心」誓言，交換「桐花」信物，擁吻99秒，並讓手中的氣球升空，象徵著愛情久久、幸福升空。

徐耀昌表示，桐花婚禮是苗栗的年度盛事，成為全國知名的聯合婚禮，不僅能同時享有傳統客家古代婚禮、西式浪漫熱鬧庭園婚禮，更能在桐花盛開美景下互許終生，並邀請婚紗、伴手禮、喜餅、金飾珠寶等業者展示，串聯「愛情親子產業鏈」。

今年桐花婚禮「6大幸福贈禮」包括「恩愛彌堅─手工蠶絲被」、「無限的愛─桐心知戀項鍊」、「桐心相印─陶藝對杯」、「幸福百分百─好茶禮盒」、「桐結良緣─江記永安喜餅」、「桐戀假期─西湖渡假村雙人平日處宿券」，對新人獻上祝福。

苗栗縣西湖渡假村今天桐花婚禮，新人浪漫互許一生。記者范榮達／攝影
苗栗縣西湖渡假村今天桐花婚禮，新人浪漫互許一生。記者范榮達／攝影
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苗栗縣西湖渡假村今天桐花婚禮，大批親友到場祝福。記者范榮達／攝影
苗栗縣西湖渡假村今天桐花婚禮，大批親友到場祝福。記者范榮達／攝影
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苗栗縣西湖渡假村今天桐花婚禮，新人浪漫互許一生。記者范榮達／攝影
苗栗縣西湖渡假村今天桐花婚禮，新人浪漫互許一生。記者范榮達／攝影
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苗栗縣西湖渡假村今天桐花婚禮，新人浪漫互許一生。記者范榮達／攝影
苗栗縣西湖渡假村今天桐花婚禮，新人浪漫互許一生。記者范榮達／攝影
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婚禮桐花愛情
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