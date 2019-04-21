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桃園圓光寺 全民浴佛消災祈福大會

2019-04-21 15:53聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市圓光寺結合中壢、平鎮地區佛教團體，今天在平鎮區新勢公園，舉行全民浴佛消災祈福活動。桃園市市長鄭文燦出席致詞表示，浴佛大典在禮佛過程中，可讓大家身心清淨，進而讓身心自在安頓，是漢傳佛教的重要儀式，可帶來相當多的功德。

圓光寺今天在新勢公園，舉行浴佛大典與法師托缽活動，為信眾帶來生命的覺醒、慈悲與智慧，並特別致贈消防同仁們慰問金，代表對社會的回饋；也希望今天的浴佛大典，為每位參與者帶來歡喜與浴佛的所有功德。

桃園市長鄭文燦出席浴佛大典時表示，百年的圓光寺在佛學教育方面相典為每位參與者帶來歡喜與浴佛的所有功德。當投入，除成立圓光佛學院外，更成立圓光佛學研究所，培育不少佛教教育的人才，是桃園佛學教育的指標，未來桃園的文化活動，也可結合圓光寺來推廣。

桃園市議會議長邱奕勝表示，圓光寺在桃園中壢地區已具有非常長遠的歷史，且長年持續辦理法會祈求地方平安，讓桃園能夠風平浪靜、國泰平安，因此感謝圓光寺讓桃園鄉親在心靈上有好的寄託。

今天包括桃園市市長鄭文燦、桃園市議會議長邱奕勝、立法委員蔣絜安、市府民政局長湯蕙禎、消防局副局長龔永信、平鎮區長鄭詩鈿、中壢區長吳宏國等，均一同出席浴佛大典活動。

桃園市圓光寺今天在平鎮區新勢公園，舉行全民浴佛消災祈福活動。桃園市市長鄭文燦（中...
桃園市圓光寺今天在平鎮區新勢公園，舉行全民浴佛消災祈福活動。桃園市市長鄭文燦（中）出席活動。記者張弘昌／攝影
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桃園市圓光寺今天在平鎮區新勢公園，舉行全民浴佛消災祈福活動。桃園市市長鄭文燦(右...
桃園市圓光寺今天在平鎮區新勢公園，舉行全民浴佛消災祈福活動。桃園市市長鄭文燦(右一）出席活動。記者張弘昌／攝影
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