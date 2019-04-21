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戰備鐵道變成交通要道 行人與車爭道險象環生

2019-04-21 15:49聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市區的鐵道路二段沿線有光華國中、三民國小及台大醫院新竹分院，學童及就醫民眾步行需求量大，但路幅僅10公尺，常見行人與車爭道、顯象環生，新竹市府向中央爭取前瞻基礎建設核定1020萬元，將在鐵道路二段沿線新闢2至3公尺的人行道，與公車彎道，透過重新設計道路配置，工程明天開工，將打造一條安全的步行空間。

新竹市府表示，鐵道路原為新竹空軍基地的戰備鐵道，因戰備需求式微、交通需求漸長，於2000年新闢成道路，沿線有光華國中、三民國小及台大醫院新竹分院等重要機構，因緊鄰大型社區，是學童上下學主要道路，但受限於路幅及周邊停車需求，無法設置人行道，常見行人與車爭道，顯象環生。

交通處長倪茂榮表示，鐵道路二段寬度僅10公尺，不僅車流量大，沿線還設置路邊停車格，導致行人空間不足，狹小的90公分的步道還有變電箱、電桿、燈桿阻隔影響通行，學童及就醫民眾常須與車爭道；此外，公車站牌位置設置不當，阻隔行人動線，常有違規停車影響公車停靠，導致乘客必須站在道路上等公車。

倪茂榮處長指出，為改善種種困境，市府重新進行道路配置，除新闢2至3公尺人行道，並設計1公尺寬的綠帶，收納沿線變電箱、燈桿及電桿，同時設置公車彎，公車停靠時不再影響車流。人行道工程總長約630公尺，已獲中央補助經費，共將投入1020萬打造新步道。

倪茂榮表示，目前東門國小、載熙國小、建功國小、曙光女中與曙光國小旁通學步道也持續進行中，相信本次鐵道路二段完工後，可串聯沿線學校，連結新竹綠園道，讓學童安全通學，提供市民往返周邊公園綠地休憩、散步的通道。交通處表示，鐵道路二段工程將於明天開工，預計於9月底完工，工程期間部分路幅將縮小，請民眾配合放慢通行速度，以策安全。

鐵道路原為新竹空軍基地的戰備鐵道，2000年新闢成道路，但受限於路幅及周邊停車需...
鐵道路原為新竹空軍基地的戰備鐵道，2000年新闢成道路，但受限於路幅及周邊停車需求，常見行人與車爭道，顯象環生。圖／新竹市府提供
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鐵道路原為新竹空軍基地的戰備鐵道，2000年新闢成道路，但受限於路幅及周邊停車需...
鐵道路原為新竹空軍基地的戰備鐵道，2000年新闢成道路，但受限於路幅及周邊停車需求，常見行人與車爭道，顯象環生。圖／新竹市府提供
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竹市鐵道路二段人行道工程完工的模擬示意圖。圖／新竹市府提供
竹市鐵道路二段人行道工程完工的模擬示意圖。圖／新竹市府提供
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竹市鐵道路二段人行道工程完工的模擬示意圖。圖／新竹市府提供
竹市鐵道路二段人行道工程完工的模擬示意圖。圖／新竹市府提供
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人行道新竹鐵道
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