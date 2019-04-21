網傳花園地下道土石崩落 竹市府：勿信網路謠言

2019-04-21 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



昨晚新竹市飽受雨彈襲擊，網路在傳花園地下道土石崩落，相關同仁即在凌晨4點趕至現場確認狀況，經查發現是長年商家廢屋水無油水分離處理，任意排放至下水道、水溝造成油脂堆積，昨夜大雨沖刷後於地下道旁的排水孔中排出，目前已進行路面清理中。