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網傳花園地下道土石崩落 竹市府：勿信網路謠言

2019-04-21 15:20聯合報 記者張雅婷╱即時報導

昨晚新竹市飽受雨彈襲擊，網路在傳花園地下道土石崩落，相關同仁即在凌晨4點趕至現場確認狀況，經查發現是長年商家廢屋水無油水分離處理，任意排放至下水道、水溝造成油脂堆積，昨夜大雨沖刷後於地下道旁的排水孔中排出，目前已進行路面清理中。

新竹市府今天澄清表示，警消弟兄以及市府同仁都嚴陣以待，監控各易淹積水地區的即時情況，目前花園地下道並無結構損害，請用路人安心，盼大眾協助分享正確資訊，勿聽信網路謠言，切莫造成民眾恐慌，也耗損第一線警消同仁的精神與體力。

網路在傳花園地下道土石崩落，新竹市府表示，經查發現是長年商家廢汙水無油水分離處理...
網路在傳花園地下道土石崩落，新竹市府表示，經查發現是長年商家廢汙水無油水分離處理，任意排放至下水道、水溝造成油脂堆積。圖／新竹市府提供
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