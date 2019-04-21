親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

斯里蘭卡教堂、飯店六起連環爆炸 死亡人數增至125

相隔半世紀未見 百位老同學再敘前緣

2019-04-21 14:40聯合報 記者林育瑩╱即時報導

61屆桃園國小畢業的同學，160餘位都是66歲的校友，他們在今天齊聚桃園福利川菜...
61屆桃園國小畢業的同學，160餘位都是66歲的校友，他們在今天齊聚桃園福利川菜餐廳，暢談兒時趣事，一同重溫著一甲子前的在校時光。記者林育瑩／攝影
分享

「朋友一生一起走，那些日子不再有。」54年前，61屆桃園國小畢業的同學，160餘位都是66歲的校友，他們在今天齊聚桃園福利川菜餐廳，舉行相隔半世紀的同學會，在場的同學各個滿頭白髮的，卻都神采奕奕，在樂隊伴奏下，齊聲合唱桃園國小校歌，中外老歌更是一首接一首，並與當年任教的86歲以上的師長們，暢談師生趣事，重溫著一甲子前的在校時光。

負責召集人的蕭富傳說，當年桃園國小61屆同學們有14班770人，然而畢業後都各奔前程，分散國內、海外，難以聯繫，但自從有了「line」、「facebook」後，透過關鍵字搜尋、群組拉群組的方式，把許多朋友都一一找回來，甚至50年沒聯絡的同學也都搭上了，因此萌生開辦61屆同學會的念頭。

為促成同學會的舉辦，蕭富傳透過畢冊、校友會，逐班逐一追蹤尋訪，加上同學相互走告，提供線索，把從南到北，海內到海外都尋訪一遍。歷經2個月，拉近群組的同學多達350多人，並促成今日160餘位同學餐會，其中包括10多位同學還遠自海外搭機回台相聚。

擔任藥劑師，同時開設西藥公司的王增譽說，小學畢業就到台北讀書、就業，聽到要辦桃園國小同學會，他曉得戶政事務所有「協尋親友」服務計畫，因此提供就讀國小、年份給事務所幫忙協尋，順利找回失聯的同學。王增譽現場還發放自己編印的 「61屆同學會特刊」、「戀戀桃仔園」、「尋根溯源」3本紀念冊， 讓老同學都能把當時記憶帶回家。

同樣是校友的議員黃婉如說，當今社會比較複雜，人與人之間多少都有不信感，但這群同學們很細心，在茫茫人海中找尋老朋友，雖然中間還曾一度被認為是詐騙集團，但能找回350多位失聯的同學，下的功夫真的是難以想像。

桃園國小校長吳雅芬說，看到許多老校友熱情不減，成功促成同學會的舉辦，一來就有20多桌，超過160位，遠從國外回來都有，聽說54年未見，讓她很感動，盼老校友不論過去還是未來，把緣分延續下去。

61屆桃園國小畢業的同學，160餘位都是66歲的校友，他們在今天齊聚桃園福利川菜...
61屆桃園國小畢業的同學，160餘位都是66歲的校友，他們在今天齊聚桃園福利川菜餐廳，暢談兒時趣事，一同重溫著一甲子前的在校時光。記者林育瑩／攝影
分享

擔任藥劑師，同時開設西藥公司的王增譽自掏腰包編印 「61屆同學會特刊」、「戀戀桃...
擔任藥劑師，同時開設西藥公司的王增譽自掏腰包編印 「61屆同學會特刊」、「戀戀桃仔園」、「尋根溯源」3本紀念冊， 提供參加的老同學都能拿回去保存當時的回憶。記者林育瑩／攝影
分享

媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

經國轉運站5月6日啟用 機場宜蘭路線將設點停靠

2019-04-21 14:40

關西古蹟東安古橋藝術光雕秀、音樂會 今晚還有一場

2019-04-21 10:40

導覽員正介紹獅子 遊客看到一對獅子正在那個尷尬分開

2019-04-21 10:39

西濱公路北部「最後一哩」 鳳鼻隧道趕工

2019-04-21 00:00

西濱公路竹苗、新北23路口 主線規畫高架

2019-04-20 23:58

苗縣竹南停車最快7月起收費 環市路不設收費停車格

2019-04-20 23:44

浪漫台三線首個完工景點 鍾肇政文學園區揭牌

2019-04-20 23:37

桃市內壢車站實施科技執法 交通違規大減

2019-04-20 23:33

中科院研發車牌辨識 園區內抓未停車再開違規

2019-04-20 23:31

鳳鼻隧道封閉大整修 力拚西濱主線年底通車

2019-04-20 20:04

西濱公路23處平交路口擬高架化 提升行車速率與安全

2019-04-20 19:59

總統政見「浪漫台3線」首完工 鍾肇政文學生活園區

2019-04-20 19:33

7縣市社區防汛交流 連結點線面自主防災

2019-04-20 19:11

注意！新竹縣竹東、寶山 27日將停水6小時

2019-04-20 14:08

和超人媽咪愛的抱抱 有機會躍上桃捷列車

2019-04-20 12:36

國民黨新竹縣立委第一選區民調出爐 立委林為洲勝出

2019-04-20 12:00

施工不慎挖破自來水管 竹北2.7萬用戶整夜無水可用

2019-04-20 11:26

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

遭爆不等選手進場 韓國瑜「快閃」中等運動會

2019-04-20 18:35

影╱全中運快閃惹議 大會執委：事先就溝通讓韓先離場

2019-04-20 20:46

西濱公路23處平交路口擬高架化 提升行車速率與安全

2019-04-20 19:59

鳳鼻隧道封閉大整修 力拚西濱主線年底通車

2019-04-20 20:04

韓國瑜遭爆料 不等選手進場快閃中等運動會

2019-04-20 18:36

46年前未看愛女披婚紗 旅居非洲的百歲父親今天圓夢

2019-04-20 20:56

高市警調整人事 傳1人怠忽職守遭拔官

2019-04-20 17:47

花蓮卓溪新景點 竹林步道下周開放

2019-04-20 22:02

影／163縣道沒路燈 交部長：媽祖指示要「光明」

2019-04-20 17:06

超吸睛！金門迎城隍今開鑼 混血兒蜈蚣座上扮皇帝

2019-04-20 20:53

海廢保麗龍變鍵盤曝光 光寶科技人龍淨灘清1.5噸海廢

2019-04-20 18:07

公館小觀音山「秘境一日遊」 行程9月推出

2019-04-20 23:09

台中發大財！巨大接訂單勞工加班市府啟動監管

2019-04-20 17:16

屏東第一鮪拍出每公斤8800元 創歷史紀錄

2019-04-20 16:05

蘇震清幽默虧陳其邁：給我時間瘦10公斤一定比你帥

2019-04-20 18:01

金門石蚵小麥季吸人潮 交通管制不佳惹民怨

2019-04-20 20:11

影／野柳女王頭變千面女、光雕音樂會 國際學者讚美

2019-04-20 21:08

關西古蹟東安古橋藝術光雕秀、音樂會 今晚還有一場

2019-04-21 10:40

西濱公路北部「最後一哩」 鳳鼻隧道趕工

2019-04-21 00:00

柯文哲「芝麻開門」！公館小觀音山秘境 9月底開放

2019-04-20 23:45

就在下周末 總值3億的酷炫重機將在高雄「騎聚」

2019-04-20 23:37

25個家庭三代都「保小人」 返校參加120周年校慶

2019-04-20 19:30

導覽員正介紹獅子 遊客看到一對獅子正在那個尷尬分開

2019-04-21 10:39

總統政見「浪漫台3線」首完工 鍾肇政文學生活園區

2019-04-20 19:33

大甲媽遶境後信徒分享感人回憶：滿滿感動

2019-04-21 10:48

中科院研發車牌辨識 園區內抓未停車再開違規

2019-04-20 23:31

高市力拚旅宿人次破千萬 近日邀玖壹壹48小時遊高雄

2019-04-20 23:50

高市圖推樂齡閱讀 人生銀家非讀、非做、非走BOOK

2019-04-20 16:53

要讓新北成為最棒閱讀城 侯友宜：4年投入10.8億

2019-04-20 16:49

落石砸遊覽車 花蓮縣長籲中央重視太魯閣國家公園安全

2019-04-21 10:17

布袋太聖宮魍港媽祖神像底座 印證割肉治病傳說

2019-04-20 18:06

人進來！ 高市觀光旅宿人次增2成

2019-04-21 01:17

桃市內壢車站實施科技執法 交通違規大減

2019-04-20 23:33

台東奇景 鳳凰樹吃了鐵椅

2019-04-20 23:12

台中花博4月24日閉幕 頒獎典禮線上直播

2019-04-20 17:17

西濱公路竹苗、新北23路口 主線規畫高架

2019-04-20 23:58

鄭成功代言的洋芋片 推台南限定芒果新口味

2019-04-20 17:17

林園第一本生態繪本 倒立水母小非找朋友

2019-04-20 20:54

旗津滿月趴 昨晚吸引5千名遊客

2019-04-21 10:13

高雄早餐名店「興隆居」 5月將開發票 傳將漲價

2019-04-21 13:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top