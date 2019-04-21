相隔半世紀未見 百位老同學再敘前緣

2019-04-21 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



61屆桃園國小畢業的同學，160餘位都是66歲的校友，他們在今天齊聚桃園福利川菜餐廳，暢談兒時趣事，一同重溫著一甲子前的在校時光。記者林育瑩／攝影 分享 facebook

「朋友一生一起走，那些日子不再有。」54年前，61屆桃園國小畢業的同學，160餘位都是66歲的校友，他們在今天齊聚桃園福利川菜餐廳，舉行相隔半世紀的同學會，在場的同學各個滿頭白髮的，卻都神采奕奕，在樂隊伴奏下，齊聲合唱桃園國小校歌，中外老歌更是一首接一首，並與當年任教的86歲以上的師長們，暢談師生趣事，重溫著一甲子前的在校時光。

負責召集人的蕭富傳說，當年桃園國小61屆同學們有14班770人，然而畢業後都各奔前程，分散國內、海外，難以聯繫，但自從有了「line」、「facebook」後，透過關鍵字搜尋、群組拉群組的方式，把許多朋友都一一找回來，甚至50年沒聯絡的同學也都搭上了，因此萌生開辦61屆同學會的念頭。

為促成同學會的舉辦，蕭富傳透過畢冊、校友會，逐班逐一追蹤尋訪，加上同學相互走告，提供線索，把從南到北，海內到海外都尋訪一遍。歷經2個月，拉近群組的同學多達350多人，並促成今日160餘位同學餐會，其中包括10多位同學還遠自海外搭機回台相聚。

擔任藥劑師，同時開設西藥公司的王增譽說，小學畢業就到台北讀書、就業，聽到要辦桃園國小同學會，他曉得戶政事務所有「協尋親友」服務計畫，因此提供就讀國小、年份給事務所幫忙協尋，順利找回失聯的同學。王增譽現場還發放自己編印的 「61屆同學會特刊」、「戀戀桃仔園」、「尋根溯源」3本紀念冊， 讓老同學都能把當時記憶帶回家。

同樣是校友的議員黃婉如說，當今社會比較複雜，人與人之間多少都有不信感，但這群同學們很細心，在茫茫人海中找尋老朋友，雖然中間還曾一度被認為是詐騙集團，但能找回350多位失聯的同學，下的功夫真的是難以想像。

桃園國小校長吳雅芬說，看到許多老校友熱情不減，成功促成同學會的舉辦，一來就有20多桌，超過160位，遠從國外回來都有，聽說54年未見，讓她很感動，盼老校友不論過去還是未來，把緣分延續下去。

61屆桃園國小畢業的同學，160餘位都是66歲的校友，他們在今天齊聚桃園福利川菜餐廳，暢談兒時趣事，一同重溫著一甲子前的在校時光。記者林育瑩／攝影 分享 facebook