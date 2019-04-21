經國轉運站5月6日啟用 機場宜蘭路線將設點停靠

2019-04-21 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



桃園市經國轉運站預計5月6日營運，除了已完成的售票服務櫃台、候車空間，廠商正辦理餐飲、便利商店等招商作業，同時客運業者也正加緊進行螢幕、出入動線、告示牌、售票機台等建置。記者林育瑩／攝影 分享 facebook

桃園「經國轉運站」將在5月6日營運，鄰近國道1號桃園南崁匝道設站的國光、統聯、和欣、阿羅哈等四家國道客運業者，4月中旬陸續上網公告搬遷訊息，當天下午2點起正式在經國轉運站營運，但仍有部分旅客未得知訊息，桃園市交通局表示，下周會請業者加強宣導，同時調整市區公車707路線，協助南崁民眾接駁，而1661線機場到宜蘭路線，最快當天啟用後，於經國站停靠服務民眾。

去年斥資5900萬元打造「經國轉運站」，是桃園第一個整合城際客運與市區公車的轉運站點，為一棟2層樓建築，2樓設有180席機車停車位，供機車族使用，1樓設有6席大客車月台，去年11月站體完成，並辦理委外管理招標，原先規畫在2月啟用，但周邊尚待發展，加上站體規模較小，廠商因經營成本考量，導致兩次流標，交通局評估後於3月中旬辦理招標，並於4月初完成決標，目前管理廠商正辦理餐飲、便利商店等招商作業，同時客運業者也正加緊設置螢幕、出入動線、告示牌、售票機台等軟硬體設施。

老家住在台南的林小姐說，因工作關係住在南崁附近，由於擁有客運會員，收到簡訊才曉得確切搬遷訊息，她說，本來騎車就能到了，但要搬到經國轉運站，她先前也看過，覺得附近周遭很荒涼，感覺停車不怎麼方便，雖然有接駁公車可以抵達，但他認為時間不固定，會選擇搭計程車前往。

廖姓民眾說，他是高雄人，來桃園就業，若有休假空檔，平時會透過親友接送到新南路上的客運站往返高雄，不過得知客運站5月6日要搬遷到經國轉運站，他驚訝地說，之後會多加留意。

有業者表示，配合市府統一規畫，客運站都會設置公告，不過往返旅客眾多，要逐一宣導並不容易，目前都已在網站、臉書公告訊息，近期都會提醒在南崁搭車的民眾，之後將改在經國轉運站上下車。