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苗栗桐花婚禮 66對新人互許終身

2019-04-21 13:40中央社 苗栗縣21日電

苗栗縣政府主辦「2019苗栗客家桐花婚禮」，今天在三義西湖渡假村浪漫登場，全台各地及來自菲律賓總共66對佳偶，在縣長徐耀昌夫婦見證下，誓言互許終身。

一年一度的客家桐花婚禮，由傳統客家八音揭開序幕，苗栗縣吉祥物「貓裏喵」情侶隨即引領新人進場，為了讓66對新人體驗暨傳統又創新的客家婚禮，縣府文化觀光局特地規劃「古禮迎親」、「新人開場舞」、「添燈儀式」及「敲響幸福鐘」等「幸福4部曲」。

新人們依序走進紅毯，體驗「添燈儀式」、「敲響幸福鐘」、「點燭對拜儀式」，最後由苗栗縣長徐耀昌和妻子蔡麗卿帶領所有新人，當場熱吻66秒，把活動帶入最高潮，讓到場親友都沉浸在幸福喜悅中。

徐耀昌指出，客家桐花婚禮已邁入第14年，累計至今總共有1214對佳偶在桐花樹下互許終身，成為每年客家桐花祭中，最獨特的活動之一，而縣內婚紗、喜餅和金飾珠寶等業者提供給新人的六禮，結合在地文創，各具特色，更串聯出苗栗的「愛情產業鏈」。

徐耀昌說，妻子蔡麗卿凌晨還被大雨嚇醒，擔心桐花婚禮無法進行，當時他要太太不用擔心，因為3天前曾率領縣府一級主管，前往地方信仰中心玉清宮和天雲廟為活動祈福，「有跟老天爺借時間」，果然上午天氣涼爽，太陽還稍微探出頭來，給新人們祝福。

66對新人中，謝哲瑞與管珮宇2人愛情長跑9年，特地穿戴古裝漢朝服飾，做為新郎和新娘禮服，他們說，平常都喜歡看歷史劇，認為古裝和桐花最搭；而來自台北的新郎詹育麟，則是對菲律賓新娘RINA說，「我會永遠對妳好」，為桐花婚禮增添跨國界的甜蜜滋味。

桐花祭
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