桃園大華中學57校慶無塑奇蹟 園遊會禁用塑膠餐具容器

2019-04-21 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



學生奉行自備餐具無塑愛地理念，園遊會很自然帶著餐具享受美食。圖／私立大華中學提供 分享 facebook

一場沒有塑膠的園遊會在桃園市大華中小學登台，師生們向家長、來賓傳遞「要塑膠還是要地球?」訊息，這也是今年世界地球日的主題。

大華歡慶57周年校慶不但運動會等活動熱鬧精彩，也寫下沒「無塑奇蹟」紀錄，一開始有些人覺得彆扭不習慣，後來也都能適應，更進一步理解濫用塑膠已嚴重危及地球生態，大家都願意成為守護地球的無塑志工。

大華中學校長張佩瑜表示，無塑園遊會經過半年的籌畫，才有今天的成果，從開學就進行相關課程的融入及宣導，學生們也利用美術課用心設計無塑海報，將無塑理念及想法畫出來，透過影象、看板和網路進一步闡釋再不防止塑害，地球勢必面臨嚴重浩劫。

今年校慶除了運動競賽等傳統節目，無塑園遊會是重頭戲，希望將環保議題融入學生的生活中，讓學生透過此次活動學習到做中學。園遊會各個攤位一概不提供一次性餐碗及飲料杯，家長和所有必須自備餐具、保溫杯、環保筷匙等，如果沒隨身攜帶，可向校方租借環保餐具，在享受美食之餘亦可兼顧環保。