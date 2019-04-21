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沒有婚紗的結婚典禮 他們圓夢完婚很感激

2019-04-21 12:42聯合報 記者張雅婷╱即時報導

竹市陳小姐和前夫育有一子，原本感情美滿、生活幸福，可惜兩人因染上毒癮分別入獄，幼子於安置家庭等待出養。後來陳小姐勒戒成功出獄後，得知罹癌前夫劉先生罹癌，劉先生終究體會到家人扶持才是生命最棒的恩賜，陳小姐也毅然決定與罹患癌症的前夫再結連理，兩人決定相互扶持重新開始，兩人在戶所人員協助下，於新竹監獄順利完婚。

「一場沒有婚紗與西裝的動人婚禮」，民政處表示，日前接到陳小姐至香山戶政事務所預約，盼戶所人員能前往新竹監獄，民政處了解來龍去脈後，感受到這對夫妻在風雨後的相知與扶持，也感受到他們扭轉人生的決心，戶政事務所也隨即安排「到府服務」，與陳小姐、劉先生相約在新竹監獄會客室完成兩人終身大事。

民政處表示，自民國97年民法修正結婚為登記制，結婚雙方當事人必須親至戶政所辦理登記始能生效。若因矯正機關不在本轄，商請該戶所行政協助，公文往返時間與資源耗損，因此，香山戶所提供到監服務的便民措施。與監所確定時間立即前往查實彼此之結婚意願，同時攜帶行動化載具順利完成結婚登記。

提到孩子的狀況，陳小姐數度哽咽表示，在服刑時她徹底悔悟，警惕自己為了孩子要重新開始，憑著這股念力，她已順利勒戒出獄。歷經人生的轉折，劉先生和陳小姐體會到家人扶持才是生命最棒的恩賜，陳小姐毅然決定與罹患癌症的前夫再結連理，便向香山戶政事務所申請兩人要結婚，陳小姐對於戶所能克服困難，迅速在母親節前完成一家人的心願，相當感激，也期待先生出獄後，夫妻重新凝聚、重新開始，重拾家庭生活。

日前香山戶政事務所預約，盼戶所人員能前往新竹監獄為受刑人完成終身大事。圖／民政處...
日前香山戶政事務所預約，盼戶所人員能前往新竹監獄為受刑人完成終身大事。圖／民政處提供
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