沒有婚紗的結婚典禮 他們圓夢完婚很感激

2019-04-21 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



竹市陳小姐和前夫育有一子，原本感情美滿、生活幸福，可惜兩人因染上毒癮分別入獄，幼子於安置家庭等待出養。後來陳小姐勒戒成功出獄後，得知罹癌前夫劉先生罹癌，劉先生終究體會到家人扶持才是生命最棒的恩賜，陳小姐也毅然決定與罹患癌症的前夫再結連理，兩人決定相互扶持重新開始，兩人在戶所人員協助下，於新竹監獄順利完婚。

「一場沒有婚紗與西裝的動人婚禮」，民政處表示，日前接到陳小姐至香山戶政事務所預約，盼戶所人員能前往新竹監獄，民政處了解來龍去脈後，感受到這對夫妻在風雨後的相知與扶持，也感受到他們扭轉人生的決心，戶政事務所也隨即安排「到府服務」，與陳小姐、劉先生相約在新竹監獄會客室完成兩人終身大事。

民政處表示，自民國97年民法修正結婚為登記制，結婚雙方當事人必須親至戶政所辦理登記始能生效。若因矯正機關不在本轄，商請該戶所行政協助，公文往返時間與資源耗損，因此，香山戶所提供到監服務的便民措施。與監所確定時間立即前往查實彼此之結婚意願，同時攜帶行動化載具順利完成結婚登記。