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關西古蹟東安古橋藝術光雕秀、音樂會 今晚還有一場

2019-04-21 10:40聯合報 記者郭政芬╱即時報導

絢爛繽紛燈光照亮整個夜空及牛欄河，讓在場民眾驚嘆不已。圖／縣府提供
絢爛繽紛燈光照亮整個夜空及牛欄河，讓在場民眾驚嘆不已。圖／縣府提供
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2019年新竹縣客家桐花祭開跑，昨天於縣定古蹟關西鎮東安古橋舉辦盛大開幕式，昨天晚間的夜晚的藝術光雕秀與音樂會，絢爛繽紛燈光照亮整個夜空及牛欄河，讓在場民眾驚嘆不已。

新竹縣文化局指出，今天上午在東安古有市集，下午的音樂會有天狼星口琴樂團、大新竹管弦樂團，以及多位在地表演團體、光雕秀，帶來誠意十足的聽覺饗宴。

新竹縣長楊文科表示，今年桐花祭如首次在關西舉辦，關西擁有獨特的美景，歡迎大家白天遶小鎮賞桐花、晚上聽音樂會、欣賞古橋燈光秀。客委會副主委楊長鎮也邀請大家，趁著桐花綻放的同時，到關西來趟輕旅行。  

即日起至5月18日止，橫山、湖口、尖石、北埔、峨眉、竹東、新埔鄉鎮市公所及社區推出一系列的「桐花輕旅行」，民眾只要索取桐花手冊，活動結束前集滿章，即可於5月18日竹北新瓦屋辦理的「好客上好茶」活動參加抽獎，首獎有3名，由竹北豐邑喜來登大飯店提供價值1萬7千元的豪華客房住宿券，還有其他多項好禮等著您，這一年一度的花開盛宴活動，民眾千萬不能錯過。 

各項新竹縣客家桐花祭活動及參加辦法請參閱臉書粉絲團「竹縣GO藝思」、「新竹縣客家桐花祭」與「新竹縣ING」查詢。

新竹縣文化局指出，今天下午的音樂會有天狼星口琴樂團、大新竹管弦樂團，以及多位在地...
新竹縣文化局指出，今天下午的音樂會有天狼星口琴樂團、大新竹管弦樂團，以及多位在地表演團體。圖／縣府提供
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昨天晚間的光雕秀，不少民眾前來欣賞。圖／縣府提供
昨天晚間的光雕秀，不少民眾前來欣賞。圖／縣府提供
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昨天晚間的夜晚的藝術光雕秀與音樂會，絢爛繽紛燈光照亮整個夜空及牛欄河。圖／縣府提...
昨天晚間的夜晚的藝術光雕秀與音樂會，絢爛繽紛燈光照亮整個夜空及牛欄河。圖／縣府提供
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