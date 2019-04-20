鳳鼻隧道封閉大整修 力拚西濱主線年底通車

西濱快速公路後續建設計畫北部路段最後一哩路的新豐1交流道至鳳崗路口段工程，目前進度66%，雖然工期展延至明年4月，公路總局力拚今年底主線通車，已將鳳鼻隧道封閉整修，並導引車流改走新隧道，新舊隧道共4孔，未來2、3孔做為西濱主線，8月中旬行車動線還會調整。

西濱公路新豐1交流道至鳳崗路口段全長約5.6公里，因配合中油等管線遷移及軍方打靶等因素，工期展延，公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第二工務段長吳明旭說，舊的鳳鼻隧道已從8日、15日分兩階段封閉，導引北上、南下車流改走新隧道，速限60公里。

吳明旭說，未來舊鳳鼻隧道為北上車道，新隧道為南下車道，新舊鳳鼻隧道共4孔，每孔2線車道，2、3孔是西濱公路主線，為封閉的專屬路權，速限約8、90公里，1、4孔則規畫為省道台15線，速限維持50公里。

他說，因舊隧道已啟用20多年，路面、機電及消防等設備需重新整修，且配合西濱公路主線道路出隧道口後銜接高架路段，必須拆除約90公尺長的隧道頂將路面墊高，因此封閉施工，預計8月中旬完成。

吳明旭表示，目前南北車流都改走第3、4孔的新隧道，8月中旬後，北上車流將改走舊隧道第1孔的車道，南下車流則走新隧道第4孔車道，新舊隧道的第2、3孔車道將持續趕工，希望能在年底前可以讓西濱主線通車。