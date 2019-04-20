西濱公路23處平交路口擬高架化 提升行車速率與安全

西濱快速公路中部路段高架化大幅提升行車速率與安全，公路總局計畫改善新竹、苗栗及新北共23處平交路口，比照中部路段以高架及立體交叉方式消除平交路口，降低肇事率，已委託顧問公司進行可行性研究，預計年底完成，報請交通部核定。

西濱公路早期規畫以高架為主，因地方抗爭，包括苗栗縣竹南、後龍等路段都改為平面，且廣設路口，通車初期路口死傷事故頻傳，部分路口因此封閉，車流量大的苗126線也改以跨越橋橫越，但平交路口仍多，中部台中大甲、大安等路段情形也一樣，經地方爭取高架化後，主線行車速率提升，也減少平交路口事故。

公路總局西濱北區臨時工程處指出，為建構完整路網及改善西濱平交路口的行車安全，計畫改善新北市至苗栗縣路段共23處平交路口，其中新北市路段為縣道106至省道台15線路口，共有2處路口，範圍約0.6公里。

另外，新竹市客雅溪浸水橋至苗栗縣後龍鎮苗126線路口約24.6公里路段，新竹市有9處路口、苗栗縣有12處路口，都將比照大甲、大安路段高架、立體交叉的方式消弭平交路口。

新竹市警局交通隊統計，104年至今年4月台61線西濱公路共發生237起事故，包括1起死亡事故，苗栗縣警局交通隊統計，光去年至今年4月，西濱竹南段路口事故即達95起。公路總局委託的顧問公路分析，104年至106年的肇事統計，也以苗栗縣路段最多。

西濱北工處指出，這23處路口改善，初步規畫主線車道高架化，維護專屬路權，側車道則維持平面，並會選擇幾處重要路口設置匝道出入主線車道，新建高架道路以布設於台61線既有路權範圍內或公有土地為原則。