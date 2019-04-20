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總統政見「浪漫台3線」首完工 鍾肇政文學生活園區

2019-04-20 19:33聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

蔡英文總統今天參加桃園市「鍾肇政文學生活園區」開園活動揭牌，3年前蔡英文選總統提出「浪漫台3線」政見，「鍾肇政文學生活園區」是政見中第一個完工的重要工程，也成為台3線新亮點，蔡英文說很開心，也肯定桃園市長鄭文燦和團隊的努力。

95歲「台灣文學之母」鍾肇政在兒子鍾延威、媳婦立法委員蔣絜安陪同下出席，還和蔡英文一起為園區開園揭牌，隨後踏入他早年在龍潭國小寫作的教師宿舍。鍾延威為蔡英文導覽解說父親早年在宿舍的生活與完成多部經典著作，如今宿舍列入歷史建築，整修後7棟宿舍主建築群成為台3線新亮點。

蔡英文指出，中央政府積極振興客家文化及客庄產業發展，推動包括浪漫台3線、六堆客庄整體發展、幸福台9線客庄計畫等，希望客庄特有文化傳統能與地方產業、觀光休閒結合。很開心見證浪漫台3線計畫第一個重要客家文化建設完工啟用，她肯定鄭文燦積極推動包括市立美術館等各項重大文化建設，讓桃園文化資源更豐富完整。

蔡英文提到永遠記得鍾肇政在1957年困難的年代，發起文友通訊，串連本土文學家，凝聚台灣文學界的歷史，客家有句諺語說「人心齊，泰山移」，相信團結能匯聚最大的力量，一起找回台灣榮耀。

鄭文燦說，浪漫台3線計畫客家亮點建設中央提供20億元預算，除了鍾肇政文學生活園區，市府另外3項建設共爭取到約13億元補助，包括打造龍潭區「客庄茶故事園區」，平鎮區「1895乙未保台紀念公園」、新屋區「永安漁港海螺文化體驗園區」，所有計畫正順利推動中，3年後也將與客委會合作舉辦第一屆客家博覽會，展現桃園豐富多元的客家文化。

鍾肇政於1956年至1967年期間在龍潭國小宿舍創作經典作品，也發起「文友通訊」，鼓勵文學家彼此交流。鄭文燦稱許鍾肇政是「著作等身」，文學創作書寫超過2000萬字，也是台灣史上首位完成「濁流三部曲」：濁流、江山萬里、流雲，「台灣人三部曲」：沉淪、滄溟行、插天山之歌等大河小說的本土作家，開創台灣文化創作新里程碑，市府也正在重新修訂、編纂「鍾肇政全集」包括情書選集「苦雨戀春風」，全集要推出電子書版本，希望能永久保存鍾肇政的作品。

鄭文燦指出，市府在105年決定修復鍾肇政龍潭國小日式宿舍群舊居，在客委會預算補助下，自106年展開修復工程今天正式啟用，以嶄新面貌重現鍾肇政創作環境，也感謝文化部補助2年園區營運管理經費約760萬元，市府正規畫未來結合鍾肇政文學生活園區與龍潭國小周邊生活圈，打造全新的文學教育基地。

客委會主委李永得表示，鄭文燦對客家事務如數家珍，也關心客家文化振興議題，積極爭取浪漫台3線計畫補助，桃園也是桃竹苗地區最多計畫獲得通過的城市，且工程都能如期如質完成，包括鍾肇政文學生活園區今日啟用，相信未來有助於客家文化振興，同時協助培育更多文學創作人才。

桃園市客家局長何明光說，客家局自4月20日起，規畫以「以文會友」主題舉辦文學講座、台灣文學作家特展等一系列展演活動。21日上午11點至下午5點，在龍潭區武德殿文友廣場規畫舉辦「客家文藝市集」，邀請新生代客家歌手黃子軒演出；5月11日晚上7點邀請銀河谷音劇團演出客語舞台音樂劇—頑皮孫悟空，歡迎大家前來鍾肇政文學生活園區，感受客家文化的魅力，系列活動可至客家局官網查詢。鍾肇政文學生活園區開館時間為周二至周日上午8點30分至下午5點，中午、周一及國定假日休館，洽詢電話（03）4096682。

立法委員呂玉玲、蔣絜安、鄭寶清、市議員徐玉樹、黃敬平、行政院客委會主委李永得、文化部政務次長丁曉菁和市府團隊者出席開園活動。

鍾肇政（中）在兒子鍾延威、媳婦立委蔣絜安陪同下出席開園活動。記者鄭國樑／攝影
鍾肇政（中）在兒子鍾延威、媳婦立委蔣絜安陪同下出席開園活動。記者鄭國樑／攝影
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鍾肇政文學生活園區開園揭牌。記者鄭國樑／攝影
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鍾肇政在龍潭國小教師宿舍寫作的書桌椅。記者鄭國樑／攝影
鍾肇政在龍潭國小教師宿舍寫作的書桌椅。記者鄭國樑／攝影
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鍾肇政文學生活園區還原早年龍潭國小教師宿舍群。記者鄭國樑／攝影
鍾肇政文學生活園區還原早年龍潭國小教師宿舍群。記者鄭國樑／攝影
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蔡英文總統（左）等人陪著鍾肇政進宿舍，大家在鍾過去創作的書桌前感受他等身創作的能...
蔡英文總統（左）等人陪著鍾肇政進宿舍，大家在鍾過去創作的書桌前感受他等身創作的能量。記者鄭國樑／攝影
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鍾肇政蔡英文鄭文燦
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