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7縣市社區防汛交流 連結點線面自主防災

2019-04-20 19:11中央社 苗栗縣20日電

即將進入瞬間暴雨高峰期，桃竹竹苗中彰投7縣市今天在苗栗縣後龍鎮舉辦水患自主防災社區交流。苗栗縣長徐耀昌指出，希望透過經驗分享，有效降低災害發生。

桃竹竹苗中彰投7縣市水患自主防災社區觀摩活動今天在苗栗縣後龍鎮豐富社區活動中心舉行，7縣市300餘名社區防災成員齊聚一堂，分享社區防災及應變作法，會中也布置靜態展示苗栗縣自主防災社區成果。

苗栗縣政府表示，「中彰投苗區域防災治理平台交流會」是第四年舉辦，前三年分別在台中市、彰化縣、南投縣辦理，今年移師苗栗縣，因位處桃竹竹苗中彰投7縣市中間，今年特別擴大舉辦，邀請桃園市、新竹縣市共同參與。

徐耀昌指出，苗栗縣從國101年起截至目前為止，已輔導成立28個水患自主防災社區，當颱風來臨前，社區居民就會自主啟動防災整備工作，例如檢查河道、排水溝是否阻塞等，事先排除水患的威脅。

徐耀昌表示，自主防災社區組織不但可以扮演起「守護者」的角色，透過7縣市交流活動，更能夠分享各自防汛經驗，截長補短，搭配鄉鎮市公所、縣市政府到中央水利署，以「一條鞭」的方式，做好防汛工作。

經濟部水利署副署長鍾朝恭與會指出，全球氣候暖化異常，各地頻傳水患威脅，自主防災社區組織更顯重要，迄今全國總共成立466個水患自主防災社區，期望連結成點、線、面網絡，達到全面防災、減災，甚至沒有災害的功效。

苗栗縣徐耀昌
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