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桃園孔廟30周年展釋奠文物 今邀考生祈福闖關

2019-04-20 14:41聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市孔廟建成30周年，市府集結釋奠文物即日起至六月推出釋奠文物展，讓民眾能一探平時封存的重要文物，並能進入大成殿參觀，今天也配合文物展開幕，舉行孔廟今年第一場祈福許願活動，吸引不少會考、公職考生參加「探秘尋孔，開啟智慧」闖關活動，大家也紛紛寫下祈福卡將志願貼上孔廟特製的金榜題名牆面，祈願能上心中理想學校，往夢想邁進。

桃園市孔廟座落虎頭山半山腰，是台灣最後一座官舍孔廟，為迎接建成30年，市府民政局精心策畫於即日起至6月24日舉行桃園孔廟30週年釋奠文物展，分別在東側金聲門、西側玉振門設置展櫃，展覽48件只能在祭孔大典看到的器具文物，並播放釋奠典禮活動影像，大成殿也於展期的假日時間開放，讓民眾入內參觀，親近一覽八音樂器、釋奠禮祭器等重要文物。

為配合桃園孔廟30週年釋奠文物展開幕，今天也舉行今年首場祈福許願活動，吸引不少準備參加國中會考、高職統測或各類公職、技術證照考生參與，還有知名補習班也帶領學生來到孔廟祈福，現場推出詩書禮樂四大闖關遊戲，關卡結合祭孔儀禮中所使用的文物，讓考生能了解孔廟釋奠文化精神，有一關就利用石頭敲奏音階，呈現祭典利用自然素材奏樂的特色。

今天祈福闖關活動還特別準備外觀形似昂首展翅的蘇木種子，請到志工指導民眾DIY製作種子書籤，期許參與者都能展翅高飛，達成心中目標，闖關者還可拿到一份孔廟特製文物卡，只要接連參與下半年與明年的祈福活動，就能集結一套撲克牌。

孔廟忠烈祠聯合管理所指出，為服務廣大民眾，金榜題名牆將保留至5月20日，孔廟開放時間為上午8點至下午5點，歡迎民眾自行前往大成殿祝禱行禮，周一到周五採預約導覽，假日現場都有輪班志工可介紹文物，活動詳情請電洽03-3325215趙小姐。

桃園市孔廟今天也配合文物展開幕，舉行孔廟今年第一場祈福許願活動，吸引不少會考、公...
桃園市孔廟今天也配合文物展開幕，舉行孔廟今年第一場祈福許願活動，吸引不少會考、公職考生參加「探秘尋孔，開啟智慧」闖關活動，指導民眾利用蘇木種子製作種子書籤。記者張裕珍／攝影
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桃園市孔廟今天也配合文物展開幕，舉行孔廟今年第一場祈福許願活動，吸引不少會考、公...
桃園市孔廟今天也配合文物展開幕，舉行孔廟今年第一場祈福許願活動，吸引不少會考、公職考生參加「探秘尋孔，開啟智慧」闖關活動。記者張裕珍／攝影
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桃園市孔廟建成30周年，市府集結釋奠文物即日起至六月推出釋奠文物展，讓民眾能一探...
桃園市孔廟建成30周年，市府集結釋奠文物即日起至六月推出釋奠文物展，讓民眾能一探平時封存的重要文物，並能進入大成殿參觀。記者張裕珍／攝影
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桃園市孔廟建成30周年，市府集結釋奠文物即日起至六月推出釋奠文物展，讓民眾能一探...
桃園市孔廟建成30周年，市府集結釋奠文物即日起至六月推出釋奠文物展，讓民眾能一探平時封存的重要文物，並能進入大成殿參觀。記者張裕珍／攝影
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桃園市孔廟今天也配合文物展開幕，舉行孔廟今年第一場祈福許願活動，吸引不少會考、公...
桃園市孔廟今天也配合文物展開幕，舉行孔廟今年第一場祈福許願活動，吸引不少會考、公職考生參加「探秘尋孔，開啟智慧」闖關活動，指導民眾利用蘇木種子製作種子書籤。記者張裕珍／攝影
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今天參與孔廟祈福活動闖關者還可拿到一份孔廟特製文物卡，只要接連參與下半年與明年的...
今天參與孔廟祈福活動闖關者還可拿到一份孔廟特製文物卡，只要接連參與下半年與明年的祈福活動，就能集結一套撲克牌。記者張裕珍／攝影
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桃園市孔廟今天也配合文物展開幕，舉行孔廟今年第一場祈福許願活動，吸引不少會考、公...
桃園市孔廟今天也配合文物展開幕，舉行孔廟今年第一場祈福許願活動，吸引不少會考、公職考生參加「探秘尋孔，開啟智慧」闖關活動，並在金榜題名牆上寫下理想志願。記者張裕珍／攝影
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孔廟文物會考
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