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竹市啟動社區巡迴健康篩檢 預計約3000人受惠

2019-04-20 14:11聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹市108年「健康總動員社區整合性健康篩檢」開跑。新竹市衛生所結合竹市內五大醫院，即日起至10月的假日，進行社區巡迴健康篩檢12場次，提供四大癌症和肝、腎功能、三高等五大健康篩檢，設籍新竹市30歲以上的市民都可參加，預計約3000人受惠。

社區巡迴健康篩檢首場活動今天在香山衛生所啟動，新竹副市長沈慧虹表示，歡迎邀家人好友一起參加「12345到點來守護」的社區整合性篩檢，「12」場社區到點服務，設籍竹市「30」歲以上市民，「4」月20日全面啟動，提供市民朋友包含四大癌症大腸癌、口腔癌、乳癌及子宮頸癌篩檢，和肝、腎功能、三高、一般檢查等「5」大項篩檢服務。

「早期發現早期治療。」陽光社會福利基金會志工崔文彬也在現場分享自身經歷，他表示，自己嚼檳榔與抽菸20年， 38歲時因牙痛腫就醫，竟確診為口腔癌第四期，歷經19小時手術，右半臉的口腔骨骼、牙齒與臉頰幾乎被摘除，臉上巨大的傷口也開啟他以口罩遮臉的日子，並在接下來的8年，再接受16次大大小小的清創、整形手術。

崔文彬說，如今終於可以再重入職場，並揭下自己的神秘面紗勇敢在這裡與大家分享，呼籲民眾要戒菸及戒檳榔，也提醒有吸菸、嚼檳榔民眾定期接受口腔粘膜篩檢，早期發現早期治療，以免延誤治療時機。

衛生局長吳昭軍表示，自104年起曾在社區接受篩檢服務共計1萬2171人，由各醫院及衛生所協助追蹤檢查異常個案轉介就醫有5585人，其中檢查異常三高等代謝症候群占50%以上，鼓勵市民多參加健檢活動，早期發現健康問題早期治療。

吳昭軍也指出，除推動假日社區整合性健康篩檢外，平日三區衛生所和竹市內89家醫療院所，提供免費成人健康檢查含B、C型肝炎終生一次的加值服務，有近50家院所響應免掛號費服務，市民可以洽詢轄區衛生所，依據自己的時間選擇自家附近醫療院所接受檢查，了解自己血壓、血糖、血脂及腰圍等代謝症候群問題。

另外，衛生局為鼓勵市民踴躍健檢，舉辦「做健檢、顧健康、抽萬金」抽獎活動，凡設籍或現住於新竹市之市民，在今年11月15日前持健保卡至醫療院所完成「四大癌症篩檢」及「成人健檢」，就可參加抽獎，最大獎一萬元禮券，獎項豐富，邀請市民踴躍參加。

陽光社會福利基金會志工崔文彬也在現場分享自身罹癌經歷，並提醒有吸菸、嚼檳榔民眾定...
陽光社會福利基金會志工崔文彬也在現場分享自身罹癌經歷，並提醒有吸菸、嚼檳榔民眾定期接受口腔粘膜篩檢。圖／新竹市衛生局提供
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社區巡迴健康篩檢首場活動今天在香山衛生所啟動，許多民眾都到場接受健康篩檢。圖／新...
社區巡迴健康篩檢首場活動今天在香山衛生所啟動，許多民眾都到場接受健康篩檢。圖／新竹市衛生局提供
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新竹衛生所健檢
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