和超人媽咪愛的抱抱 有機會躍上桃捷列車

2019-04-20 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園大眾捷運公司迎接母親節，去年推出「超人媽咪列車」活動大獲好評，今年再度推出，從22日起至5月12日，民眾只要在沿線車站月台設置的「Hugging Point」拍照點上，給媽咪一個愛的抱抱，並拍照上傳至桃捷官方FB活動貼文，桃捷公司將會募集照片，製作成為「超人媽咪列車」車廂橫幅海報，預計5月22日上路為期一個月，讓乘車者也能感受溫馨氛圍。

桃捷公司指出，去年超人媽咪列車活動，推出「Hugging Point」擁抱點在車站月台引起高度關注，有一家三代同堂全員出動在「Hugging Point」拍照，留下給媽咪愛的紀錄，更有幼稚園邀請媽咪們和小朋友共襄盛舉，成為母親節最好的教學場域。

今年超人媽咪列車活動分兩階段，第一階段「和媽咪抱抱」從4月22日開跑起至5月12日，旅客於全線各車站月台設置的Hugging Point地貼上和媽媽擁抱、拍照後，將照片上傳至桃捷官方臉書活動專頁https://is.gd/LfspJW，即完成活動步驟。