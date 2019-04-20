親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

蔡總統以三軍統帥要求收回發言 韓嗆：蔡沒當過兵咧！

韓國瑜不參選總統 學者分析關鍵：因高雄人不夠拱他

和超人媽咪愛的抱抱 有機會躍上桃捷列車

2019-04-20 12:36聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園大眾捷運公司迎接母親節，去年推出「超人媽咪列車」活動大獲好評，今年再度推出，從22日起至5月12日，民眾只要在沿線車站月台設置的「Hugging Point」拍照點上，給媽咪一個愛的抱抱，並拍照上傳至桃捷官方FB活動貼文，桃捷公司將會募集照片，製作成為「超人媽咪列車」車廂橫幅海報，預計5月22日上路為期一個月，讓乘車者也能感受溫馨氛圍。

桃捷公司指出，去年超人媽咪列車活動，推出「Hugging Point」擁抱點在車站月台引起高度關注，有一家三代同堂全員出動在「Hugging Point」拍照，留下給媽咪愛的紀錄，更有幼稚園邀請媽咪們和小朋友共襄盛舉，成為母親節最好的教學場域。

今年超人媽咪列車活動分兩階段，第一階段「和媽咪抱抱」從4月22日開跑起至5月12日，旅客於全線各車站月台設置的Hugging Point地貼上和媽媽擁抱、拍照後，將照片上傳至桃捷官方臉書活動專頁https://is.gd/LfspJW，即完成活動步驟。

第二階段「超人媽咪列車」則由桃捷公司從活動專頁中選出照片，製作成為「超人媽咪列車」車廂橫幅海報，列車預計5月22日至6月22日上線，桃捷公司歡迎辛苦了一整年的超人媽咪們，到桃捷留下愛的紀念，打造屬於超人媽咪直達幸福的美好回憶。

桃園大眾捷運公司迎接母親節，今年再度推出超人媽咪列車活動，從22日起至5月12日...
桃園大眾捷運公司迎接母親節，今年再度推出超人媽咪列車活動，從22日起至5月12日，民眾只要在沿線車站月台設置的「Hugging Point」拍照點上，給媽咪一個愛的抱抱，並拍照上傳至桃捷官方FB活動貼文，有機會成為「超人媽咪列車」車廂橫幅海報主角。圖／桃園大眾捷運公司提供
分享
桃園大眾捷運公司迎接母親節，今年再度推出超人媽咪列車活動，從22日起至5月12日...
桃園大眾捷運公司迎接母親節，今年再度推出超人媽咪列車活動，從22日起至5月12日，民眾只要在沿線車站月台設置的「Hugging Point」拍照點上，給媽咪一個愛的抱抱，並拍照上傳至桃捷官方FB活動貼文，有機會成為「超人媽咪列車」車廂橫幅海報主角。圖／桃園大眾捷運公司提供
分享
桃園大眾捷運公司迎接母親節，今年再度推出超人媽咪列車活動，從22日起至5月12日...
桃園大眾捷運公司迎接母親節，今年再度推出超人媽咪列車活動，從22日起至5月12日，民眾只要在沿線車站月台設置的「Hugging Point」拍照點上，給媽咪一個愛的抱抱，並拍照上傳至桃捷官方FB活動貼文，有機會成為「超人媽咪列車」車廂橫幅海報主角。圖／桃園大眾捷運公司提供
分享

列車桃捷母親節
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

施工不慎挖破自來水管 竹北2.7萬用戶整夜無水可用

2019-04-20 11:26

國民黨新竹縣立委第一選區民調出爐 立委林為洲勝出

2019-04-20 12:00

竹市房屋租賃商機 業者組公會推專業服務

2019-04-19 23:27

社會住宅包租代管 桃竹苗4縣市啟動

2019-04-19 23:21

擦亮石門水庫 中央補助3億7千萬發展低碳旅遊

2019-04-19 22:21

蘇貞昌視察鐵路一村允補助 看老火車頭憶當年

2019-04-19 22:19

龜山、蘆竹滿山桐花 「桐花祭活動沒半場」

2019-04-19 22:14

「樟之細路」北起龍潭三坑 南至東勢 邀韓團走訪客家美

2019-04-19 22:12

竹南普覺堂「二館」不同方位 建築師：無關風水

2019-04-19 20:17

桃園1999熱線月接2萬通 有人陳情「月球人來地球」

2019-04-19 19:59

盧森堡5名國會議員訪桃園 盼更多交流互動

2019-04-19 18:54

國家自然步道「樟之細路」 首邀韓團走訪

2019-04-19 17:49

「桃機一號」遷虎頭山估上千萬元 桃議員直呼超乎想像

2019-04-19 17:39

幸福風起影片發表 回顧竹市蛻變與進步

2019-04-19 17:38

會考、指考接連報到 桃市圖29個自修室假日提早開放

2019-04-19 16:46

12年新課綱上路 桃市舉辦「家長體驗講座」下週登場

2019-04-19 15:51

發展低碳旅遊 斥3.79億規劃石門水庫跨域亮點計畫

2019-04-19 14:12

孫翠鳳歸隊復工 下周到中壢公演「劉全進瓜」

2019-04-19 11:35

龜山蘆竹滿山桐花 議員批巿府：沒辦活動只能自己賞

2019-04-19 10:21

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

颮線南襲！天空厚重烏雲超震撼 網友：薩諾斯來了？

2019-04-19 17:23

超刺激！朴子市代落選頭差2票 驗票變3人同票

2019-04-19 17:38

全中運瓶裝水印韓國瑜照被批造神 市府：加乘行銷高雄

2019-04-20 01:12

「桃機一號」遷虎頭山估上千萬元 桃議員直呼超乎想像

2019-04-19 17:39

林瑞陽在大陸為宜蘭觀光代言 下月回宜蘭拚經濟

2019-04-19 20:22

颮線壓境網傳高市下冰雹 氣象站：未觀測到

2019-04-19 19:41

【即時短評】政客鼓動民粹反對重大建設 是地方不幸

2019-04-19 19:31

台南凌晨一陣暴雨 市議員服務處淹水被迫關門

2019-04-19 14:41

柯P又想整併文山警分局 議員批惡搞

2019-04-19 17:29

社口媽祖遶境遇狂風 吹垮帳篷壓到小貨車驚險瞬間

2019-04-19 18:46

太平雲梯果然雲霧變化多端 交通部長行銷嘉義縣春遊

2019-04-19 17:53

春遊補助 雲嘉南縣市紛加碼

2019-04-19 23:09

二姑婆回朴子娘家雨水就來！26日還有藝閣遶街

2019-04-19 19:52

台中肉品市場遷哪裡？市府：明年6月決定

2019-04-19 14:19

淡水大道公誕辰祭神豬 特等1424斤破紀錄

2019-04-19 20:33

南投縣午後暴雨 台21線、集集支線遭樹倒阻路

2019-04-19 19:46

影／烤香蕉味美 藍帶主廚：生產過盛韓國瑜可以找我

2019-04-19 20:21

影／基隆2坪大日式料理店人氣旺 崁仔頂魚貨直送搶客

2019-04-20 10:02

接手父親養鹿從20頭到500頭 神農得主「台灣鹿」之夢

2019-04-19 21:44

嘉市交通大執法 3天取締1032件

2019-04-19 23:42

金門縣府香港推觀光有成 700港仔上「門」旅遊

2019-04-19 18:02

媽祖開示：首獲小卷到宜趁鮮嚐 漁會有哏網友笑翻

2019-04-19 17:36

桃園1999熱線月接2萬通 有人陳情「月球人來地球」

2019-04-19 19:59

淡水陸橋要拆除 保障行人要畫斑馬線

2019-04-19 20:35

福隆沙雕季開幕 挑戰金氏紀錄

2019-04-19 23:09

台中太平運動場停車難 民眾籲挖地下停車場

2019-04-19 14:40

台76延伸二林 蘇揆「送大紅包」

2019-04-19 23:11

台南多處道路積水 水利局：急降雨超過排水設計

2019-04-19 17:36

賞螢季開始囉！ 新北市58處賞螢全攻略在此

2019-04-19 13:49

影／台南下午又下起暴雨 低窪地區民眾憂心又有水患

2019-04-19 15:41

化傷痛為經驗 范可欽：讓公車更安全

2019-04-19 21:26

不再塞車！新北柑城橋改建 24.4公尺寬規畫雙向4線道

2019-04-19 20:08

影／夜訪女王頭 野柳奇岩夜影美景

2019-04-19 21:16

徐國勇：橋頭科學園區都市計畫提早到5月完成審定

2019-04-19 17:39

阿里山莊園咖啡精英交流賽出爐 23日買家媒合及頒獎

2019-04-19 19:54

又延期！北投復興公園泡腳池另公告開園時間

2019-04-19 15:55

國民黨新竹縣立委第一選區民調出爐 立委林為洲勝出

2019-04-20 12:00

改善颱風濁水問題 翡翠專管7月開工 112年完工

2019-04-19 23:02

孩子生命幽谷中的一道陽光 她二度拿下閱讀推手獎

2019-04-19 19:57

國家自然步道「樟之細路」 首邀韓團走訪

2019-04-19 17:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top