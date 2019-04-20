國民黨新竹縣立委第一選區民調出爐 立委林為洲勝出

2019-04-20 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



國民黨新竹縣黨部今天宣布立委第一選區全民調黨內民調初選結果，由現任立委林為洲以平均支持率46.166％勝出，林為洲、湖口鄉長林志華及黨員范振揆3人均出席見證結果，黨部代理主委洪文彬指出，將根據民調結果，下周盡速報請黨中央核定。

國民黨新竹縣立委第一選區全民調由新竹縣議長張鎮榮，擔任提名協調小組召集人，黃國新黨部主委趙建爍、擬參選新竹縣立委第二選區的邱一峰等人均出席民調公布記者會。

對於民調結果勝出，林為洲表示，「心情還蠻沉重的」，因將來要承擔的責任重，且目前國民黨總統候選人還在「迷霧」中，未來他也要擔負起總統選舉的助選責任。

另外，林為洲也指出，新竹縣第二選區的候選人也尚未產生，他將來也會與第二選區候選人，一起守住好不容易爭取來的兩席立委，他也請託黨員同志給予支持，無論總統、2席立委「都要全勝」。

林志華以平均支持率40.357％輸給林為洲，他恭喜林為洲勝出，並表示自己還不夠努力，但他也感謝過去3周支持他的民眾，讓他「輸得不難看」。林志華也強調，「選舉是一時，情誼是長久的」，未來將專心致力於鄉務，明年大選也會全力輔選。

范振揆的平均支持率則是13.477％，排序第3名，對於民調的結果，他表示，雖然輸了，但勝不驕敗不餒，「國民黨繼續加油！」