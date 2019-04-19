「哥讀的不是學店」男抱頭吶喊 學校創意看板吸睛

2019-04-19 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹火車站前廣場日前豎立起超大看板，上面寫著「哥讀的不是學店」，一旁還有男學生抱頭吶喊的苦惱表情，讓許多路過民眾忍不住停下腳步多看幾眼，原來這是中華大學不甘許多民眾將私立大學貼上「學店」標籤，特地設計了這幅廣告看板，要為中華大學平反。

中華大學公共事務處行銷經理陳立偉表示，會在廣告上面使用如此震撼的標語，是因為現在社會大眾或是網民，總是將私立大學貼上有繳學費就能輕易取得文憑的「學店」標籤，忽視了學校的對學生的付出與用心，對學校相當不公平。

陳立偉說，許多學校很害怕與「學店」連結在一起，但中華大學認為要反其道而行，先正視這個問題，才有機會擺脫學店標籤。不僅設計了這面廣告，請現在就讀於中華大學觀光學院三年級學生朱維仁當模特兒，還請學生自拍影片說明為什麼「哥讀的不是學店」。

朱維仁在影片中列出了3個理由，指出學校提供豐富的海外學習機會，如大一可免費出國留學，另外，校方也有完整的實習就業計畫，和企業團體簽約，讓學生有多元實習的機會，畢業後無縫接軌直接上工。最有趣的是，他認為老師像朋友，不只關心課業，也關心課業外的生活，讓人感覺「愛快要滿出來了」。