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竹南普覺堂「二館」不同方位 建築師：無關風水

2019-04-19 20:17聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣竹南鎮第三公墓納骨堂「普覺堂」的塔位已趨飽和，鎮公所籌建的第二座普覺堂十多年來歷經法令限制、招標困難等問題，最近終於發包，今天上午熱鬧動工破土，預計工期550個工作天，完工後將可容納3萬1000個塔位，方便鄉親就近安奉先人。

鎮公所表示，第二座普覺堂為地下1層、地上4層建築，總面積5216.86平方公尺、建築物高度22.57公尺，與第一座普覺堂相同規格，可說「一模一樣」，但整幢建築因「一館、二館」先後順序及敬天概念，二館總高度低了10公分，設計上落實日常節能、水資源2項綠建築指標。

普覺堂「二館」工程經費1億6000萬元，預計110年5月5日完工，竹南鎮長方進興上午在動工典禮中強調，希望二館明年中就提前完工，解決鎮民辦理殯葬事宜需求。

竹南鎮人口已逾8萬6000人，且鎮內住宅大樓不斷增建，一般看好短期內人口就可能超越苗栗市，成為苗栗縣人口數第二的鄉鎮市，但隨都會化發展及殯葬習俗變更，竹南鎮早在2002年就已完成並啟用首座鎮立納骨堂「普覺堂」，殯葬設施發展早於頭份，但普覺堂塔位已日趨飽和，鎮公所10多年前開始籌畫增建第二座納骨堂。

方進興表示，普覺堂二館在2008年就已籌設，但當年面臨一些法令限制，直到2017年興辦事業計畫才獲縣府核定，不過去年工程流標了4次，今年3月5日終於順利發包。至於一館塔位飽和問題，近日將辦理招標，在地下室增設約700個塔位。

二館方位朝西，與一館朝南的方位不同，引發外界好奇是否有關風水，鎮公所強調二館如採取一館同向，前面廣場深度空間不夠，所以二館設計上與一館不同方位，主要是用地考量。

苗栗縣竹南鎮第三公墓籌建的普覺堂二館今天上午舉辦動工破土典禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣竹南鎮第三公墓籌建的普覺堂二館今天上午舉辦動工破土典禮。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣竹南鎮立納骨堂「普覺堂」的塔位已面臨飽和，今天動工破土的二館將採取與一館相...
苗栗縣竹南鎮立納骨堂「普覺堂」的塔位已面臨飽和，今天動工破土的二館將採取與一館相同規格興建。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣竹南鎮立納骨堂「普覺堂」的塔位已面臨飽和，今天動工破土的二館將採取與一館相...
苗栗縣竹南鎮立納骨堂「普覺堂」的塔位已面臨飽和，今天動工破土的二館將採取與一館相同規格興建。記者胡蓬生／攝影
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綠建築苗栗縣
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