竹南普覺堂「二館」不同方位 建築師：無關風水

2019-04-19 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣竹南鎮第三公墓納骨堂「普覺堂」的塔位已趨飽和，鎮公所籌建的第二座普覺堂十多年來歷經法令限制、招標困難等問題，最近終於發包，今天上午熱鬧動工破土，預計工期550個工作天，完工後將可容納3萬1000個塔位，方便鄉親就近安奉先人。

鎮公所表示，第二座普覺堂為地下1層、地上4層建築，總面積5216.86平方公尺、建築物高度22.57公尺，與第一座普覺堂相同規格，可說「一模一樣」，但整幢建築因「一館、二館」先後順序及敬天概念，二館總高度低了10公分，設計上落實日常節能、水資源2項綠建築指標。

普覺堂「二館」工程經費1億6000萬元，預計110年5月5日完工，竹南鎮長方進興上午在動工典禮中強調，希望二館明年中就提前完工，解決鎮民辦理殯葬事宜需求。

竹南鎮人口已逾8萬6000人，且鎮內住宅大樓不斷增建，一般看好短期內人口就可能超越苗栗市，成為苗栗縣人口數第二的鄉鎮市，但隨都會化發展及殯葬習俗變更，竹南鎮早在2002年就已完成並啟用首座鎮立納骨堂「普覺堂」，殯葬設施發展早於頭份，但普覺堂塔位已日趨飽和，鎮公所10多年前開始籌畫增建第二座納骨堂。

方進興表示，普覺堂二館在2008年就已籌設，但當年面臨一些法令限制，直到2017年興辦事業計畫才獲縣府核定，不過去年工程流標了4次，今年3月5日終於順利發包。至於一館塔位飽和問題，近日將辦理招標，在地下室增設約700個塔位。