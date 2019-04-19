親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中國全面淪陷 海南爆發非洲豬瘟疫情

記者悄悄話／郭董跟韓總誰懂經營？四個財務數字比一比

桃園1999熱線月接2萬通 有人陳情「月球人來地球」

2019-04-19 19:59聯合報 記者張裕珍╱即時報導

1999市民專線是民眾與公部門聯繫最便捷管道之一，依據桃園研考會最新統計，桃園升格直轄市後迄今，1999熱線進線總量突破百萬，累計102萬4653通，平均每日接到701通，部分陳情內容天馬行空，聲稱外星人來到地球等，研考會強調只要內容不具體會直接過濾，另去年也訂出大量陳情處理原則，只要局處機關評估為案件一再陳情或不實陳情，就不予處理。

據研考會統計，1999熱線進線總量破百萬，每年平均約25.6萬通，又以桃園升格後的第一年最多，進線量達29萬6360通，106年則較低為23萬1320通，進一步分析每月進線量，逢颱風季節的8、9月進線量最多，每月平均2萬1000通，每周集中周一至周五，平均每日777通，其中又以周一最多，平均每日822通，周六、日的進線量雖較少，平均每日仍逾500通。

至於1999熱線進線案件類型，仍以市政諮詢為主，占42.4%，反映市政問題且經錄案處理的陳情查報則占15.4%，兩類加起來占案件總數的57.9%，接近6成，部分案件無具體事由，研考會先一步過濾，107年過濾531件，108年1至3月也有179件，另據新定的大量陳情處理原則，若分派到局處機關之後，可授權局處機關認定是否有重複，若明顯為重複陳情且無新事證，或經查證明顯為不實陳情等，可不予處理。

研考會指出，部分陳情案件讓話務人員聽了也哭笑不得，有民眾致電1999專線陳情，提到月球上外星人活了超過5000年，是Alpha星人的基因工程實驗結果，到地球衛星軌道出任務，民眾發現後已經殲滅，要求處理，甚至有民眾宣稱某醫師所在醫院為月球外星人的後送醫院云云，話務人員認為無具體是由，都直接過濾不處理。

桃園市1999熱線進線總量突破百萬，累計102萬4653通，平均每日接到701通...
桃園市1999熱線進線總量突破百萬，累計102萬4653通，平均每日接到701通。記者張裕珍／攝影
分享

外星人颱風
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

竹南普覺堂「二館」不同方位 建築師：無關風水

2019-04-19 20:17

盧森堡5名國會議員訪桃園 盼更多交流互動

2019-04-19 18:54

國家自然步道「樟之細路」 首邀韓團走訪

2019-04-19 17:49

「桃機一號」遷虎頭山估上千萬元 桃議員直呼超乎想像

2019-04-19 17:39

幸福風起影片發表 回顧竹市蛻變與進步

2019-04-19 17:38

會考、指考接連報到 桃市圖29個自修室假日提早開放

2019-04-19 16:46

12年新課綱上路 桃市舉辦「家長體驗講座」下週登場

2019-04-19 15:51

發展低碳旅遊 斥3.79億規劃石門水庫跨域亮點計畫

2019-04-19 14:12

孫翠鳳歸隊復工 下周到中壢公演「劉全進瓜」

2019-04-19 11:35

龜山蘆竹滿山桐花 議員批巿府：沒辦活動只能自己賞

2019-04-19 10:21

北京世園博邀請 徐耀昌將赴陸賣農產

2019-04-18 23:28

苗縣舊山線Rail Bike 6月底正式營運

2019-04-18 22:01

世界閱讀日 桃市周六邀你「書」暢逛市集

2019-04-18 22:00

尖石李崠山古堡 見證原民抗日血腥史實

2019-04-18 17:09

班班裝冷氣要使用者付費 桃議員批：別讓弱勢童遭貼標籤

2019-04-18 15:58

林智堅花博荷蘭館取經 力邀荷蘭參加台灣設計展與燈會

2019-04-18 15:39

全台有感地震 這縣市議會「很鎮定」照常質詢

2019-04-18 15:36

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

被嚇醒！台南凌晨不到20分鐘大雷雨 安中路積水10公分

2019-04-19 09:06

颮線南襲！天空厚重烏雲超震撼 網友：薩諾斯來了？

2019-04-19 17:23

影／貢寮百年石頭屋恐遭拆 村民搶救：給千萬元也不要

2019-04-18 21:18

基隆迴車塔晩上水狂洩淹大水 原來浮球壞了

2019-04-18 23:45

【即時短評】石頭屋消失了 五星級海景房要看什麼？

2019-04-18 21:21

被罵混蛋市長 柯文哲要求議員道歉把那兩字收回去

2019-04-19 12:16

超刺激！朴子市代落選頭差2票 驗票變3人同票

2019-04-19 17:38

澎湖花火節開鑼 無人機搭絢爛煙火點亮澎湖夜空

2019-04-18 22:44

台南凌晨一陣暴雨 市議員服務處淹水被迫關門

2019-04-19 14:41

「桃機一號」遷虎頭山估上千萬元 桃議員直呼超乎想像

2019-04-19 17:39

議員批台南有「三輸」 黃偉哲：全盤檢討

2019-04-18 23:52

還「位」於民！新北揪出路邊久停積欠車 2年拖吊260輛

2019-04-19 13:11

龜山蘆竹滿山桐花 議員批巿府：沒辦活動只能自己賞

2019-04-19 10:21

柯P又想整併文山警分局 議員批惡搞

2019-04-19 17:29

【即時短評】政客鼓動民粹反對重大建設 是地方不幸

2019-04-19 19:31

3家客運照顧輪椅族 固定設計9月全改裝

2019-04-19 00:33

貢寮百年石頭屋恐拆 村民搶救 「給我1千萬也不要」

2019-04-18 23:46

颮線壓境網傳高市下冰雹 氣象站：未觀測到

2019-04-19 19:41

雙子星被卡？柯P嗆民進黨：初選很忙但國家不要耽誤

2019-04-19 12:02

台中肉品市場遷哪裡？市府：明年6月決定

2019-04-19 14:19

輪椅族搭公車新設計 扣綁安全帶省時

2019-04-19 00:27

網美必拍！新北三峽大板根「彩虹吊橋」有仙氣

2019-04-18 23:59

小野選後回鍋掌文化基金會 北市議員砲轟

2019-04-19 00:15

西子灣蔣介石行館更名 遭否決

2019-04-18 23:34

仁德武德宮慶趙府元帥誕辰 10888斤大龜王供民眾擲筊

2019-04-19 13:00

媽祖託夢了嗎？柯文哲：參加遶境感受基層生命力量

2019-04-19 11:02

太平雲梯果然雲霧變化多端 交通部長行銷嘉義縣春遊

2019-04-19 17:53

麻豆國小獲日本直笛賽兩大獎 黃偉哲：完成不可能任務

2019-04-19 08:11

苗縣舊山線Rail Bike 6月底正式營運

2019-04-18 22:01

預立醫療照護諮商收費高又無健保 弱勢者根本付不起

2019-04-19 08:04

改善水黃濁問題！翡翠專管總體工程決標 預定112年通水

2019-04-19 12:50

勸購公益鞋逢甲創造「循環經濟」 義賣送國際弱勢

2019-04-19 08:52

野柳「夜訪女王」今登場 燈光秀搶先曝光

2019-04-18 23:39

影／基隆中山一路迴車塔變瀑布 水塔破管馬路淹大水

2019-04-18 22:05

醜止滑墊byebye！ 汐止金龍市場全面改地坪

2019-04-19 13:33

石蚵小麥季好吃又好玩 金寧鄉邀民眾來「作客」嘗鮮

2019-04-19 08:04

社口媽祖遶境遇狂風 吹垮帳篷壓到小貨車驚險瞬間

2019-04-19 18:46

賞螢季開始囉！ 新北市58處賞螢全攻略在此

2019-04-19 13:49

大型車轉彎 新裝置示警

2019-04-19 00:34

高雄清晨強降雨 環保局加強側溝清疏防治登革熱

2019-04-19 11:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top