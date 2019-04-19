桃園1999熱線月接2萬通 有人陳情「月球人來地球」

2019-04-19 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



1999市民專線是民眾與公部門聯繫最便捷管道之一，依據桃園研考會最新統計，桃園升格直轄市後迄今，1999熱線進線總量突破百萬，累計102萬4653通，平均每日接到701通，部分陳情內容天馬行空，聲稱外星人來到地球等，研考會強調只要內容不具體會直接過濾，另去年也訂出大量陳情處理原則，只要局處機關評估為案件一再陳情或不實陳情，就不予處理。

據研考會統計，1999熱線進線總量破百萬，每年平均約25.6萬通，又以桃園升格後的第一年最多，進線量達29萬6360通，106年則較低為23萬1320通，進一步分析每月進線量，逢颱風季節的8、9月進線量最多，每月平均2萬1000通，每周集中周一至周五，平均每日777通，其中又以周一最多，平均每日822通，周六、日的進線量雖較少，平均每日仍逾500通。

至於1999熱線進線案件類型，仍以市政諮詢為主，占42.4%，反映市政問題且經錄案處理的陳情查報則占15.4%，兩類加起來占案件總數的57.9%，接近6成，部分案件無具體事由，研考會先一步過濾，107年過濾531件，108年1至3月也有179件，另據新定的大量陳情處理原則，若分派到局處機關之後，可授權局處機關認定是否有重複，若明顯為重複陳情且無新事證，或經查證明顯為不實陳情等，可不予處理。