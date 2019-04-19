盧森堡5名國會議員訪桃園 盼更多交流互動

2019-04-19 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



五名來自盧森堡的國會議員今天到桃園市政府拜會市長鄭文燦，還在市府安排下參訪桃園北區水資源回收中心，國會議員大讚桃園在智慧城市、循環經濟發展願景正確、執行力佳，期許和桃園未來能有更多互動，鄭文燦也說，盧森堡具有高度競爭力，同時也是歐洲重要金融中心；桃園現正著力發展桃園航空城、亞洲矽谷兩大重點，盼未來能有更多交流機會。

盧森堡國會議員艾雪（Emile Eicher）、凱思（Aly Kaes）、邊卡納（Daniel Biancalana）、克雷蒙（Sven Clement）、貝娜（Djuna Bernard）今天在盧森堡台北辦事處處長貝檀雅（Tania Berchem）陪同下到桃園市政府拜會，鄭文燦也親自接見，交換多個議題的想法。

參訪國會議員之一的艾雪同時身兼克萊沃（Clervaux）市長，他說，台灣現正發展「5+2產業創新計畫」，在盧森堡也有類似計畫，他發現桃園執行顯得很有彈性，不耗費太多時間在繁文縟節上，值得學習，雙方在循環經濟、智慧城市上願景目標相近，希望有機會再交流。

國會議員凱思同時也是盧森堡北部市際廢水處理委員會主席，關心水資源議題。凱思說，不只石油議題，全球更須正視水資源問題，今天參訪桃園北區水資源回收中心，對桃園在水資源管理上的用心感到驚艷，另也提出雙方可在知識、經濟、技術經驗上，建立互動網絡。

鄭文燦說，台灣水權統一管理，同時滿足農業、工業、民生用水，而在桃園有特殊埤塘文化，市府推動埤塘多元使用，提出滯洪池計畫，將已無灌溉功能的埤塘轉型成為滯洪池，解決區域排水問題；興建埤塘生態公園，讓居民有更多休閒的活動空間，完成一區一埤塘生態公園計畫，若有多餘的水域或陸域空間作為廣場及休閒設施，若無則可規畫施作環湖步道。

盧森堡訪團中唯一女性國會議員的貝娜關注桃園生育補助議題，貝娜說，桃園家庭政策規劃符合現代趨勢，在年輕家庭生育、照顧上不僅有經濟補助，為達工作、家庭兩全平衡也有相關機制；鄭文燦說，不少年輕家庭北漂來桃園，從首都減壓的也跑來桃園，桃園現在是年輕家庭的首選，在過去4年人口成長17萬人，推動許多公共政策包括學齡前扣除額都是為了減輕年輕父母的壓力，要讓「甜蜜多一點、負擔少一點」。