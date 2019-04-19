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國家自然步道「樟之細路」 首邀韓團走訪

2019-04-19 17:49聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

為展現客閩、原民等先人於台灣北部樟楠林帶間的生活特色，行政院客家委員會從105年起，實地探查沿途山林古道，規畫出北起桃園龍潭三坑，往南至臺中東勢的自然步道「Raknus Selu樟之細路」，今天邀請韓國濟州島偶來步道協會30人走訪，首站從關西鎮的渡南古道出發，體驗充滿自然生態、人文的道路，再參觀客家歷史建築羅屋書院。

客委會主委李永得表示，台三線沿途山林，過去曾是樟腦及茶的主要產地，而「樟之細路」（Raknus Selu Trail），是結合3個族群發音定名的自然步道。Raknus是賽夏族、泰雅族稱呼樟的用語，Selu則是客家話「細路」的拼音。

客委會委託大凡工程顧問有限公司，經過1年多的踏查、盤點，定出「樟之細路」，全程約407公里，北起從桃園龍潭、新竹的關西、芎林、竹東、北埔、峨眉，到苗栗的頭份、三灣、頭屋、獅潭、大湖、卓蘭，最後延伸至台中的東勢、石岡，從古道、山徑、農產道路、公路等，串起運樟的產業鏈。

李永得說，「樟之細路」與韓國「濟州偶來步道」去年簽署友誼步道合作備忘錄，也在西班牙世界步道大會推展「樟之細路」，期盼越來越多國內外旅客能造訪台灣的自然步道。

在千里步道協會陪同下，偶來步道協會首站走訪的渡南古道，是日治時期就存在的小徑，千里步道協會指出，日治時期因木橋不夠堅固，每當河水暴漲，橋梁經常被沖斷，因此當地居民需要另一條可以從村莊通往鎮上的路，這就是渡南古道的由來，後來因興建水泥橋，渡南古道也逐漸荒廢，被遺忘了近80年。

在此次4天3夜的行程中，偶來步道協會將走訪「樟之細路」中的5條健行步道，包含渡南古道、騎龍、獅山、鳴鳳及出雲古道，沿線也會經由關西、北埔、苗栗獅潭老街，透過徒步、深度旅遊，認識客家文化之美。

渡南古道其中一邊的出入口在渡船頭大橋端，另一端則在羅屋書院附近，若沒有當地人帶領...
渡南古道其中一邊的出入口在渡船頭大橋端，另一端則在羅屋書院附近，若沒有當地人帶領很難發現。記者陳斯穎／攝影
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客委會今天邀請韓國濟州島偶來步道協會30人走訪「Raknus Selu樟之細路」...
客委會今天邀請韓國濟州島偶來步道協會30人走訪「Raknus Selu樟之細路」，首站從關西鎮的渡南古道出發，體驗充滿自然生態、歷史人文的道路。記者陳斯穎／攝影
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韓國濟州島偶來步道協會贈送代表當地指標的藍色小馬玩偶給客委會主委李永得〈右〉。記...
韓國濟州島偶來步道協會贈送代表當地指標的藍色小馬玩偶給客委會主委李永得〈右〉。記者陳斯穎／攝影
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韓國李永得日治時期
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