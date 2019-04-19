國家自然步道「樟之細路」 首邀韓團走訪

2019-04-19 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



為展現客閩、原民等先人於台灣北部樟楠林帶間的生活特色，行政院客家委員會從105年起，實地探查沿途山林古道，規畫出北起桃園龍潭三坑，往南至臺中東勢的自然步道「Raknus Selu樟之細路」，今天邀請韓國濟州島偶來步道協會30人走訪，首站從關西鎮的渡南古道出發，體驗充滿自然生態、人文的道路，再參觀客家歷史建築羅屋書院。

客委會主委李永得表示，台三線沿途山林，過去曾是樟腦及茶的主要產地，而「樟之細路」（Raknus Selu Trail），是結合3個族群發音定名的自然步道。Raknus是賽夏族、泰雅族稱呼樟的用語，Selu則是客家話「細路」的拼音。

客委會委託大凡工程顧問有限公司，經過1年多的踏查、盤點，定出「樟之細路」，全程約407公里，北起從桃園龍潭、新竹的關西、芎林、竹東、北埔、峨眉，到苗栗的頭份、三灣、頭屋、獅潭、大湖、卓蘭，最後延伸至台中的東勢、石岡，從古道、山徑、農產道路、公路等，串起運樟的產業鏈。

李永得說，「樟之細路」與韓國「濟州偶來步道」去年簽署友誼步道合作備忘錄，也在西班牙世界步道大會推展「樟之細路」，期盼越來越多國內外旅客能造訪台灣的自然步道。

在千里步道協會陪同下，偶來步道協會首站走訪的渡南古道，是日治時期就存在的小徑，千里步道協會指出，日治時期因木橋不夠堅固，每當河水暴漲，橋梁經常被沖斷，因此當地居民需要另一條可以從村莊通往鎮上的路，這就是渡南古道的由來，後來因興建水泥橋，渡南古道也逐漸荒廢，被遺忘了近80年。