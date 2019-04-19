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「桃機一號」遷虎頭山估上千萬元 桃議員直呼超乎想像

2019-04-19 17:39聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市政府去年在桃園地景藝術節時，邀來知名藝術家王文志在中壢青塘園打造大型裝置藝術桃機一號」，展期結束後，地方共識應遷移桃機一號，恢復青塘園既有綠地，文化局年初透過i-voting票選，選出將遷至虎頭山環保公園，但市議員魯明哲發現遷移費高達1千萬元「超乎想像」，要求市府評估乾脆就地拆除或重做新品的可能性。

文化局長莊秀美今天說，桃機一號遷移費1千萬元為初估費用，主要為工錢支出，得先拆解再組裝，所以費用較高昂，由於創作者王文志現人在日本參與瀨戶內國際藝術祭，待王返台，將會再與他討論工班運作、遷移價格等細節，若成本過高，會將原地拆解納入選項，若確定遷移，則會在今年底完成，無論如何桃機一號「一定會拆」，還給民眾休憩的綠地空間。

「桃機一號」由多次受邀參加日本瀨戶內國際藝術祭戶外展的裝置藝術家王文志發想打造，作品約長30公尺、寬15公尺、高10公尺，材質有鋼鐵、鋼管、鋁材、木材等，以「桃園航空城」特色為創作發想，利用鋼骨建構具代表性的飛機造型，拱型鋼構間以金屬編織構築並鑲入旅行箱造型及台灣各地美景圖片，其大型創作不失精緻細節，還可容納百人入內參觀。

由於桃機一號落腳中壢青塘園，展期結束後仍持續展出，經地方召開里民大會決議，應重新開放既有綠地讓民眾活動，希望將展品遷移他處，市府從善如流，透過i-voting網路平台推出票選，共8個移置地點供票選，最後由桃園區虎頭山環保公園以6744票第一高票順利出線．

不過，市議員魯明哲說，本樂見裝置藝術遷移至他處作地標，但問了遷移經費居然要價1千萬元實在超乎想像，也是許多原本希望遷移的民眾毫無所悉的，他認為既然遷移價格高昂，乾脆不要遷，直接現地拆除或是另在虎頭山施作量體較小的全新展品，同時恢復青塘園綠地。

去年桃園地景藝術節重要展品「桃機一號」仍留在中壢青塘園，市府文化局年初啟動i-v...
去年桃園地景藝術節重要展品「桃機一號」仍留在中壢青塘園，市府文化局年初啟動i-voting，投票結果將遷移至虎頭山環保公園，圖為虎頭山環保公園。記者張裕珍／攝影
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去年桃園地景藝術節重要展品「桃機一號」仍留在中壢青塘園，市府文化局年初啟動i-v...
去年桃園地景藝術節重要展品「桃機一號」仍留在中壢青塘園，市府文化局年初啟動i-voting，投票結果將遷移至虎頭山環保公園。圖／桃園市文化局提供
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去年桃園地景藝術節重要展品「桃機一號」仍留在中壢青塘園，市府文化局年初啟動i-v...
去年桃園地景藝術節重要展品「桃機一號」仍留在中壢青塘園，市府文化局年初啟動i-voting，投票結果將遷移至虎頭山環保公園。圖／桃園市文化局提供
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桃機裝置藝術文化局
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