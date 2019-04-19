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幸福風起影片發表 回顧竹市蛻變與進步

2019-04-19 17:38聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹市政府今天發表「我們在城市進擊的路上-幸福風起」影片，回顧1500多個日子以來的蛻變與進步，市長林智堅說，近年建設獲市民認同，也陸續獲台灣景觀大賞、國家卓越建設獎等肯定，施政成果是團隊的功勞，希望將榮耀獻給市民，也邀請在第一線奮鬥的科長現身說法談工程甘苦。

幸福風起4分鐘影片從社會福利政策、新校園運動、交通改善計畫、運動休閒、文化經濟5大層面切入，在東、北及香山3區細數4年來多項建設與改變，市民也分享「為了文化底蘊特地來定居」、「對父母福利蠻大」、「有什麼問題都可以找社工人員」，林智堅也在影片中宣示「新竹一定會更好，未來一定會更加的幸福。」

林智堅說，去年新竹市府在台灣景觀大賞中獲得都市景觀治理獎，今年國際景觀大賞中他也獲得提名，將代表台灣參加亞太區景觀建築傑出人物賞，他要將榮耀獻給3000多名共同打拚的員工。

他表示，在城市進擊的路上有很多困難與挫折，曾對能否堅持下去產生疑惑，但靠著頻繁出入工地，把不同意見變成能量，落實改善，漸漸讓市民從批評變稱讚，期盼新竹市成為像迪士尼一樣的微笑城市，也願將新竹經驗分享其他城市，讓台灣每個城市共好。

葉時青、游蘭英、謝濬鴻、陳昭蓉等多名科長也分享推動各項工程的甘苦談，除了歷練自我，見到建設成果也感到驕傲，有的還說民眾的鼓勵是打造更優質工程的動力；有的說面對困難仍要「相信是對的就一直做下去」。

幸福風起影片可連結：https://youtu.be/w-r1PPBCw_E；這些科長的甘苦談「我們與工程的日常」影片可連結：https://youtu.be/FDrn7-4vv14。

新竹市長林智堅（右）欣賞多名科長甘苦談「我們與工程的日常」影片。記者黃瑞典／攝影
新竹市長林智堅（右）欣賞多名科長甘苦談「我們與工程的日常」影片。記者黃瑞典／攝影
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新竹市政府今天發表「我們在城市進擊的路上-幸福風起」影片，回顧竹市4年多來的蛻變...
新竹市政府今天發表「我們在城市進擊的路上-幸福風起」影片，回顧竹市4年多來的蛻變與進步。記者黃瑞典／攝影
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新竹林智堅社工
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