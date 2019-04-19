12年新課綱上路 桃市舉辦「家長體驗講座」下週登場

2019-04-19 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



因應十二年國教新課綱即將上路，桃園市教育局加強宣導，提升家長對課綱了解，由教育局和台灣家長教育聯盟協辦，於4月23日及5月1日、在桃園區中山國小及中壢區元生國小，分別舉辦體驗型十二年國教課綱宣導講座，預計550位桃園市家長參與，和台灣家長教育聯盟團隊共同討論未來的教育方向。

桃園市教育局表示，近年推廣十二年國教課綱不遺餘力，為加強宣導強度，提升家長對課綱的理解與支持，教育局舉辦一系列家長宣導活動，透過雙向交流與溝通，匯集教改的意見與看法，增進家長參與課綱實踐的實務能力，引導孩子達成十二年國教課綱「自主行動、溝通互動、社會參與」的精神，讓學生有感學習、快樂成長。

教育局表示，講座宣導內容，主要以教育部核定公播版簡報為主，並邀請台灣家長教育聯盟秘書長李昭瑢，現場進行實際教學案例，用深入淺出的家長慣用語言，讓家長們了解新課綱著重的「素養導向」教學目標，針對「新課綱這樣教」、「素養導向學習體驗」、「家長觀課要領」等主題，解說課綱執行方式、配套措施，引導家長體會教學現場的改變，如何培養孩子合作學習及批判思考的能力，此外也有助於親子溝通。

台灣家長教育聯盟副秘書長蔡瑞東指出，全球化數位時代來臨，知識快速汰換，孩子必須終身學習活用所學，因此新課綱和核心素養強調「三面九向」，三面包括自主行動、溝通互動、社會參與，未來教材並不強調記憶，而是活用學習內容，讓孩子有運用精熟知識的機會。

但可惜的是，過去有家長不了解新課綱，擔心過甚反變批評，蔡瑞東指出，站在家長立場，難免會有所顧慮，因此教育聯盟集結一群熱心的家長，了解新課綱用意後，用「家長的語言跟家長溝通」，讓家長可以更清楚了解新課綱，同時也可收集家長意見和想法，納入推動新課綱的建議。

教育局指出，本學期結束前，國中會考後三週，也會由台灣家長教育聯盟針對準高一新生（現為國中三年級）家長進行入校宣講，讓家長和孩子能即早了解高中新課綱的改變，並做好入學準備。

另外桃園市光明國中等20所學校，今年2月17日至5月4日也舉辦20場十二年國教宣導活動，邀請各學區國小六年級（準國一新生）共計2000位家長參與；教育局也已為國三學生（準高一新生）家長，規劃共計67場次宣導講座，結合各校親職教育日及親職講座辦理，以建立學校與家長溝通橋樑，促進親師合作溝通順暢。