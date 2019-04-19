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12年新課綱上路 桃市舉辦「家長體驗講座」下週登場

2019-04-19 15:51聯合報 記者許政榆╱即時報導

因應十二年國教課綱即將上路，桃園市教育局加強宣導，提升家長對課綱了解，由教育局和台灣家長教育聯盟協辦，於4月23日及5月1日、在桃園區中山國小及中壢區元生國小，分別舉辦體驗型十二年國教課綱宣導講座，預計550位桃園市家長參與，和台灣家長教育聯盟團隊共同討論未來的教育方向。

桃園市教育局表示，近年推廣十二年國教課綱不遺餘力，為加強宣導強度，提升家長對課綱的理解與支持，教育局舉辦一系列家長宣導活動，透過雙向交流與溝通，匯集教改的意見與看法，增進家長參與課綱實踐的實務能力，引導孩子達成十二年國教課綱「自主行動、溝通互動、社會參與」的精神，讓學生有感學習、快樂成長。

教育局表示，講座宣導內容，主要以教育部核定公播版簡報為主，並邀請台灣家長教育聯盟秘書長李昭瑢，現場進行實際教學案例，用深入淺出的家長慣用語言，讓家長們了解新課綱著重的「素養導向」教學目標，針對「新課綱這樣教」、「素養導向學習體驗」、「家長觀課要領」等主題，解說課綱執行方式、配套措施，引導家長體會教學現場的改變，如何培養孩子合作學習及批判思考的能力，此外也有助於親子溝通。

台灣家長教育聯盟副秘書長蔡瑞東指出，全球化數位時代來臨，知識快速汰換，孩子必須終身學習活用所學，因此新課綱和核心素養強調「三面九向」，三面包括自主行動、溝通互動、社會參與，未來教材並不強調記憶，而是活用學習內容，讓孩子有運用精熟知識的機會。

但可惜的是，過去有家長不了解新課綱，擔心過甚反變批評，蔡瑞東指出，站在家長立場，難免會有所顧慮，因此教育聯盟集結一群熱心的家長，了解新課綱用意後，用「家長的語言跟家長溝通」，讓家長可以更清楚了解新課綱，同時也可收集家長意見和想法，納入推動新課綱的建議。

教育局指出，本學期結束前，國中會考後三週，也會由台灣家長教育聯盟針對準高一新生（現為國中三年級）家長進行入校宣講，讓家長和孩子能即早了解高中新課綱的改變，並做好入學準備。

另外桃園市光明國中等20所學校，今年2月17日至5月4日也舉辦20場十二年國教宣導活動，邀請各學區國小六年級（準國一新生）共計2000位家長參與；教育局也已為國三學生（準高一新生）家長，規劃共計67場次宣導講座，結合各校親職教育日及親職講座辦理，以建立學校與家長溝通橋樑，促進親師合作溝通順暢。

教育局長高安邦指出，近年來教育局挹注資源，配合十二年國教及108新課綱的推動，協助學校打造智慧學校數位學堂，成功翻轉老師教學與學生學習的實例，未來將繼續推動教學翻轉，希望透過一系列家長宣導活動的辦理，能落實十二年國教課綱的目標，協助更多家長參與，和學校攜手合作共創「成就每一個孩子」的奇蹟。

因應十二年國教新課綱即將上路，桃園市教育局和台灣家長教育聯盟將於4月23日及5月...
因應十二年國教新課綱即將上路，桃園市教育局和台灣家長教育聯盟將於4月23日及5月1日，分別於桃園區中山國小及中壢區元生國小舉辦體驗型十二年國教課綱宣導講座，邀請家長親臨體驗新課綱課程。圖／教育局提供
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因應十二年國教新課綱即將上路，桃園市教育局和台灣家長教育聯盟將於4月23日及5月...
因應十二年國教新課綱即將上路，桃園市教育局和台灣家長教育聯盟將於4月23日及5月1日，分別於桃園區中山國小及中壢區元生國小舉辦體驗型十二年國教課綱宣導講座，邀請家長親臨體驗新課綱課程。圖／教育局提供
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課綱教育局十二年國教
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