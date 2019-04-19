離婚酒駕以車回家 他名下唯一財產也遭查扣

2019-04-19 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園張姓男子因酒駕罰款、欠稅等一共欠繳8萬多元，被行政執行署桃園分署查扣他的自小客車，張自稱離婚後心情不好喝酒被抓，和家人處不好以車為家，先說願分期繳納，後又承諾要一次繳4萬元，但之後就沒了消息，桃園分署表示，張若不繳清車輛將難逃法拍命運。

桃園分署調查，張男欠款包括健保、燃料費、牌照稅、酒駕交通罰鍰等，累積就達5萬2822元，加上另外獨資商號健保欠款3萬多元，總共仍欠國庫8萬多元未繳，日前和交通局合作找到張的自小客車並查扣拖回保管。

張男坦言，車子剛買2年多，每月還得繳1萬1000元車貸，去年和老婆離婚後，心情不好喝酒開車被抓遭判刑2個月得易科，但因為籌不出罰金進去關；他還說，因為和家人不合，好幾天都沒回家，白天在工地打工，晚上再到超商上班，晚上累了就睡車上，另外到朋友家洗澡。

「酒駕讓我失去很多」他感嘆，自己除了車子沒有其他財務可以擔保，但保證每個月會繳納5000元，如果到時候仍沒有履行，會甘心讓執行署再抓他1次，希望這次可以不要查扣他的車。