桃園平鎮婦女數位學習中心啟用 中高齡趕快來學上網

2019-04-19 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市婦女數位學習中心啟用了，地點在平鎮區婦幼活動中心，市長鄭文燦昨天在揭牌典禮上，鼓勵長輩、女性、新住民等族群善用網路及3C產品，並強調市府不排除再成立第2間、甚至第3間數位學習中心。

鄭文燦表示，隨著網路及3C產品普及化，徹底改變現代人溝通及獲取知識的方式，考量中高齡女性使用電腦及網路比例普遍低於男性，市府評估後決定將平鎮婦幼館2樓空間改建為「婦女數位學習中心」，透過課程帶領婦女朋友學習電腦數位知識，掌握更多生活資訊，未來也將依據社區需求，將其他社區閒置活動空間改造成為微型社福設施，讓市民可及、福利到家。

鄭文燦說，其他縣市每逢重陽節通常會舉辦長青楷模表揚、銀髮族健走、歌唱比賽等活動，只有桃園獨樹一格，還另外舉辦長者滑手機比賽，傳訊息最快最正確的參賽者就能贏得一部平板電腦，每年吸引上千名長者報名。