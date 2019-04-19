全國防疫業務考評 竹市衛生局獲進步幅度最多縣市獎

2019-04-19 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹市衛生局長代吳昭軍〈右〉表新竹市接受防疫優等獎。圖／新竹市政府提供 分享 facebook 新竹市衛生局在107年度全國防疫業務考評表現優異，榮獲衛生福利部疾病管制署頒發防疫類第三組優等獎，以及全國進步幅度最多縣市之精進獎。

衛生局指出，「全國防疫業務考評」是衛生福利部對地方衛生機關防疫業務的考評，依據急性慢性傳染病、預防接種防治、新興傳染病整備、感染管制成效及防疫預算投入程度等項目作為評分標準。

由於竹市府積極編列預算投入防疫工作，且去年度國內暴發航空公司麻疹群聚事件，衛生局積極防治作為，未讓新竹市發生本土病例；結核病防疫部分，則透過高風險族群主動篩檢、弱勢族群關懷，及長照機構潛伏結核感染全都治計畫等，經過多年的努力，目前已是本島發生率最低的縣市。

在新興傳染病整備部分，衛生局和應變醫院台大醫院新竹分院，每年均針對不同傳染病進行演練，透過實兵演練讓第一線工作同仁熟悉防疫流程，因應突發疫情妥為應變。另外，醫院、診所及機構感染管制措施也規劃定期及無預警查核，嚴格實施防疫工作。

衛生局長吳昭軍表示，衛生局能在22縣市中，獲全國不分組進步幅度最多縣市之一，實屬不易；去年國內暴發麻疹疫情，正值清明連假期間，同仁犧牲假期監控疫情，積極追蹤訪視所有接觸者，成功防堵疫情未在竹市擴散，期許同仁繼續掌握業務進度，守護市民免於傳染病威脅。

衛生局也提醒民眾，如有任何防疫疑問請撥打疾病管制署1922疫情通報專線或衛生局防疫專線03-5355130洽詢。