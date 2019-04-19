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龜山蘆竹滿山桐花 議員批巿府：沒辦活動只能自己賞

2019-04-19 10:21聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

林正峰為龜山滿山桐花又有2萬客家卻沒有半場桐花祭活動叫屈，副市長李憲明也覺得不妥...
林正峰為龜山滿山桐花又有2萬客家卻沒有半場桐花祭活動叫屈，副市長李憲明也覺得不妥。記者鄭國樑／攝影
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桃園市2019桐花祭「花現秘境」即日起至5月19日有健走、音樂、講座等多場活動，市議員林正峰等人今天在議會質詢時，指出龜山區有滿山的桐花、近16萬的人口客家族群約2萬人，但是桐花祭近20場健走賞花等活動龜山卻沒半場，這樣公平嗎？

林正峰認為，客家局長何明光基層出身，龜山有沒有桐花季都不了解也沒注意，不只龜山，隔壁的蘆竹一樣有山、有桐花，客家人口比率雖然不像南區那麼高，但是也沒有半場桐花祭活動，客家局以補助社團方式辦活動，難道沒有客家協會團體就不能辦嗎？南區客家人多活動安排多一些他沒意見，但是龜山「一場活動都沒有」公平嗎，還有兩個高速公路交流道塞車也不檢討，龜山已經夠可憐了。

林正峰說，客家局在學校辦很多客家文化研習班，龜山區的學校開班也是少得可憐，另外，客家局補助客家民謠班一年可以開100個班，龜山一樣沒獲得補助，新路地區(在龜山)有客家民謠班成立約20年辦過80多個班次，客家局成立以來一次都沒補助也沒關心。

林正峰強調他支持推廣推廣客家活動和文化，但是客家人口少的地方像龜山、蘆竹更要推廣才對，因為這些區平時講客家話的機會少，不要人少的地區就不推動，龜山有2萬客家人，蘆竹3萬人都不算少。

客家局長何明光表示會檢討桐花祭龜山、蘆竹沒有活動的情形，他說明辦活動補助對象不限客家社團，林正峰提到龜山有客家歌謠班成立多年，他一周內會去拜訪了解。議員林俐玲也沒到龜山區很少辦客家活動，何明光說會和區長研究如何推動客家文化。

桃園市議會定期會今天安排客家事務局工作報告，除了林正峰，上午10點前市議員林政賢、黃婉如、劉茂群、徐其萬、陳美梅、陳治文、王浩宇、林俐玲、郭麗華、呂林小鳳等人對客語認證推廣、中央「浪漫台3線」、客家電台等工作都表示關心。

桐花祭客家文化
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