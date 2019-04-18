影／舊山線Rail Bike景觀服務工程完工 6月正式營運

2019-04-18 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣推動舊山線鐵道自行車Rail Bike，去年試營運以來一票難求，預定今年6月底正式營運，縣府近兩年來斥資逾億元進行的場站服務設施及景觀統包工程，包括慢食館、遊客服務中心、鐵道活動廣場、指標系統等，最近都已完工，盼提供遊客更優質服務。

苗栗縣文化觀光局指出，縣府2015年以「魅力世遺‧國際慢城」為主軸，爭取到中央跨域亮點計畫3億元經費推動鐵道自行車，其中舊山線場站服務設施及景觀統包工程經費達到1億7300萬，盼營造舊山線成為國際觀光亮點。

文化觀光局長林彥甫表示，統包工程以舊山線Rail Bike勝興站至魚藤坪站之間的3.6公里沿線為主，包括在勝興站鋪設與鐵道紋理近似的人行步道，2號隧道增添燈光照明營造鐵道自行車主題；魚藤坪地區主要工程包括新建遊客服務中心、活動廣場整修、停車場改善、鐵道慢食館及指標系統等。

其中魚藤坪橋 (龍騰斷橋)周邊地區，在舊山線停駛後逐漸成為新興的熱門景點，斷橋並有「鐵路藝術極品」美譽，舊山線鐵道自行車去年啟動試營運後，當地平日可吸引至少1000名遊客、假日上看3000名遊客，統包工程在當地打造的「慢食館」，未來將由三義鄉農會經營。