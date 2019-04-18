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影／舊山線Rail Bike景觀服務工程完工 6月正式營運

2019-04-18 20:07聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣推動舊山線鐵道自行車Rail Bike，去年試營運以來一票難求，預定今年6月底正式營運，縣府近兩年來斥資逾億元進行的場站服務設施及景觀統包工程，包括慢食館、遊客服務中心、鐵道活動廣場、指標系統等，最近都已完工，盼提供遊客更優質服務。

苗栗縣文化觀光局指出，縣府2015年以「魅力世遺‧國際慢城」為主軸，爭取到中央跨域亮點計畫3億元經費推動鐵道自行車，其中舊山線場站服務設施及景觀統包工程經費達到1億7300萬，盼營造舊山線成為國際觀光亮點。

文化觀光局長林彥甫表示，統包工程以舊山線Rail Bike勝興站至魚藤坪站之間的3.6公里沿線為主，包括在勝興站鋪設與鐵道紋理近似的人行步道，2號隧道增添燈光照明營造鐵道自行車主題；魚藤坪地區主要工程包括新建遊客服務中心、活動廣場整修、停車場改善、鐵道慢食館及指標系統等。

其中魚藤坪橋 (龍騰斷橋)周邊地區，在舊山線停駛後逐漸成為新興的熱門景點，斷橋並有「鐵路藝術極品」美譽，舊山線鐵道自行車去年啟動試營運後，當地平日可吸引至少1000名遊客、假日上看3000名遊客，統包工程在當地打造的「慢食館」，未來將由三義鄉農會經營。

鐵道自行車Rail Bike去年7月開始試營運，到去年底已吸引約5萬人次搭乘，今年初進入第二階段試營運，行駛A、C兩段行程，預定今年6月底正式營運後推出A、B、C的3段行程路線，並有110輛鐵道自行車可提供搭乘，估計每天最高可服務2000人次遊客。

苗栗縣三義鄉是國際慢城，縣府盼打造三義舊山線成為國際觀光亮點。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣三義鄉是國際慢城，縣府盼打造三義舊山線成為國際觀光亮點。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣推動舊山線鐵道自行車Rail Bike，預定今年6月底正式營運，包括「鐵道...
苗栗縣推動舊山線鐵道自行車Rail Bike，預定今年6月底正式營運，包括「鐵道慢食館」等各項服務設施及工程，最近都已完工。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣推動舊山線鐵道自行車Rail Bike，預定今年6月底正式營運，包括鐵道慢食館、指標系統等各項服務設施及工程，最近都已完工。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣推動舊山線鐵道自行車Rail Bike，預定今年6月底正式營運，包括「鐵道慢食館」等各項服務設施及工程，最近都已完工。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣推動舊山線鐵道自行車Rail Bike，預定今年6月底正式營運，圖為Rai...
苗栗縣推動舊山線鐵道自行車Rail Bike，預定今年6月底正式營運，圖為Rail Bike通行在魚藤坪鐵橋的畫面。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣推動舊山線鐵道自行車Rail Bike，預定今年6月底正式營運，包括「鐵道...
苗栗縣推動舊山線鐵道自行車Rail Bike，預定今年6月底正式營運，包括「鐵道慢食館」等各項服務設施及工程，最近都已完工。記者胡蓬生／攝影
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鐵道自行車苗栗縣
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