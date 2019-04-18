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竹縣客家桐花祭本週末登場 首度半在關西鎮東安古橋

2019-04-18 18:14聯合報 記者郭政芬╱即時報導

2019新竹縣客家桐花祭本週六日下午4點30分起，在關西鎮東安古橋登場，與親朋好友一起欣賞絢爛光雕秀及桐花音樂會，白天除了逛桐花市集，也可來趟關西鎮輕旅行，走逛縣定古蹟太和宮、關西分駐所、歷史建築豫章堂羅屋書房、錦泰觀光茶廠及台灣紅茶公司以及文青最愛的石店子老街，體驗「台灣經典小鎮」的多樣風情。 

太和宮(關西鎮大同路上)又稱為三界廟，是關西鎮最重要的信仰中心，寺廟左右橫屋設鐘鼓樓，是竹縣少有的文化資產。興建於1918年(大正七年)的豫章堂羅屋書房(關西鎮大同路30號)過去是羅氏家族讀書習字的書房，建築格局、材料、匠藝都屬上乘之作。 

位於關西鎮中山路73號的台灣紅茶公司(原台灣紅茶株式會社)創建於1937年(昭和12年)，全盛時期直營及合作茶廠達19家之多，所製的紅茶外銷歐美日本，遍及全球五大洲，是當時台灣十大貿易公司之一。台灣紅茶公司也是台灣茶葉發展歷史脈絡的縮影，文物史料保存完整，為產業發展史與地方文史都具備極高價值的歷史建築。 

關西分駐所 (關西鎮中山東路)是新竹縣內唯一保留完整的警察聚落，建於1920年(大正九年)，具有濃厚的日式風格。

  縣府近年積極推動老街再造，打造關西中正路成為文創街，目前有石店子69有機書店、石店子冶茶四九、89工作室等10家店面，吸引青年返鄉為老街注入新生命。 

文化局指出，這次桐花祭活動主場地東安古橋也是縣定古蹟，1933年聘請日本技師設計，採集紋理細緻的本地石塊，主構是用石頭的錐度張力疊砌起來，橋身堅固耐用，造型兼顧結構與美學。東安古橋下為親水公園是地方居民運動休閒的好所在，地方文創工作者也經常在此辦理文創市集，創造樂活慢活的生活情境。

位於關西鎮中山路73號的台灣紅茶公司(原台灣紅茶株式會社)創建於1937年(昭和...
位於關西鎮中山路73號的台灣紅茶公司(原台灣紅茶株式會社)創建於1937年(昭和12年)，文物史料保存完整，為產業發展史與地方文史都具備極高價值的歷史建築。記者郭政芬／攝影
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縣府近年積極推動老街再造，打造關西中正路成為文創街。記者郭政芬／攝影
縣府近年積極推動老街再造，打造關西中正路成為文創街。記者郭政芬／攝影
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2019新竹縣客家桐花祭本週六日下午4點30分起，在關西鎮東安古橋登場。記者郭政...
2019新竹縣客家桐花祭本週六日下午4點30分起，在關西鎮東安古橋登場。記者郭政芬／攝影
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桐花祭歷史建築文創
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