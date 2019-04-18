竹縣客家桐花祭本週末登場 首度半在關西鎮東安古橋

2019-04-18 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



2019新竹縣客家桐花祭本週六日下午4點30分起，在關西鎮東安古橋登場，與親朋好友一起欣賞絢爛光雕秀及桐花音樂會，白天除了逛桐花市集，也可來趟關西鎮輕旅行，走逛縣定古蹟太和宮、關西分駐所、歷史建築豫章堂羅屋書房、錦泰觀光茶廠及台灣紅茶公司以及文青最愛的石店子老街，體驗「台灣經典小鎮」的多樣風情。

太和宮(關西鎮大同路上)又稱為三界廟，是關西鎮最重要的信仰中心，寺廟左右橫屋設鐘鼓樓，是竹縣少有的文化資產。興建於1918年(大正七年)的豫章堂羅屋書房(關西鎮大同路30號)過去是羅氏家族讀書習字的書房，建築格局、材料、匠藝都屬上乘之作。

位於關西鎮中山路73號的台灣紅茶公司(原台灣紅茶株式會社)創建於1937年(昭和12年)，全盛時期直營及合作茶廠達19家之多，所製的紅茶外銷歐美日本，遍及全球五大洲，是當時台灣十大貿易公司之一。台灣紅茶公司也是台灣茶葉發展歷史脈絡的縮影，文物史料保存完整，為產業發展史與地方文史都具備極高價值的歷史建築。

關西分駐所 (關西鎮中山東路)是新竹縣內唯一保留完整的警察聚落，建於1920年(大正九年)，具有濃厚的日式風格。

縣府近年積極推動老街再造，打造關西中正路成為文創街，目前有石店子69有機書店、石店子冶茶四九、89工作室等10家店面，吸引青年返鄉為老街注入新生命。