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快來！遠東新埔廠outlet展售會開跑 品牌寢飾零碼出清

2019-04-18 18:11聯合報 記者郭政芬╱即時報導

遠東全家福即日起於新竹遠東新埔廠舉辦outlet展售會；特推全系列旗下品牌服飾、寢具商品，現場上萬件商品將以最優惠的價格回饋給消費者；獨家品牌天絲四件式床組，親膚性極佳且不悶熱，讀者優惠價2160元，限量30組；機會難得、千萬不容錯過！

運動休閒風氣盛行，採遠東機能性布料製造的運動短衫，吸濕排汗且透氣，只賣299元起、兩件特賣500元；機車族必備的防風防潑水外套只賣699元，且有多種顏色、款式可挑。

本次獨家推薦專櫃品牌西服，外套搭配西褲，成套只賣1299元；紳士獵裝破盤價只賣799元；紳士休閒POLO短衫，採精梳棉所製，舒適輕巧好穿搭，兩件2000元；上班族必購的易整燙襯衫，兩件只賣798元；品牌零碼休閒長褲、西褲均一價只賣500元，數量有限、售完為止！

炎炎夏日，特推3C彈力涼感背心，冰涼乾爽且不悶熱，是夏季必備衣物，四件只要200元；彈力棉平口褲特價兩件350元；男性超細纖維平口褲，獨家優惠四件只賣500元！

品牌寢飾商品零碼出清，單品床包、被套均一只賣880元；百分百精梳棉兩用被套床包四件組，展售價只賣2000元起；四季皆可使用的純棉印花涼被只賣699元起；竹炭纖維枕只賣199元，數量有限，售完為止！

活動即日起至5月13止結束，每天上午10點至晚上7點止，例假日照常營業；單筆消費滿千即可加價300元購舒適短襪五雙；現場提供刷卡服務，民眾可先電話洽詢。

地址: 新竹縣新埔鎮文山路亞東段369號(遠東新埔廠-附設幼稚園) 電話:0981-685-005陳先生

男性超細纖維平口褲，獨家優惠四件只賣500元。記者郭政芬／攝影
男性超細纖維平口褲，獨家優惠四件只賣500元。記者郭政芬／攝影
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單筆消費滿千即可加價300元購舒適短襪五雙；現場提供刷卡服務，民眾可先電話洽詢。...
單筆消費滿千即可加價300元購舒適短襪五雙；現場提供刷卡服務，民眾可先電話洽詢。記者郭政芬／攝影
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遠東全家福即日起於新竹遠東新埔廠舉辦outlet展售會。記者郭政芬／攝影
遠東全家福即日起於新竹遠東新埔廠舉辦outlet展售會。記者郭政芬／攝影
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本次獨家推薦專櫃品牌西服，外套搭配西褲，成套只賣1299元。記者郭政芬／攝影
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現場上萬件商品將以最優惠的價格回饋給消費者。記者郭政芬／攝影
現場上萬件商品將以最優惠的價格回饋給消費者。記者郭政芬／攝影
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活動即日起至5月13止結束，每天上午10點至晚上7點止。記者郭政芬／攝影
活動即日起至5月13止結束，每天上午10點至晚上7點止。記者郭政芬／攝影
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品牌寢飾商品零碼出清。記者郭政芬／攝影
品牌寢飾商品零碼出清。記者郭政芬／攝影
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