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尖石李崠山古堡 見證原民抗日血腥史實

2019-04-18 17:09聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣尖石鄉擁有100多年歷史的李崠山古堡，在2003年被指定為縣定古蹟，為日治時期泰雅族與日本軍警浴血戰鬥的古戰場。尖石鄉長曾國大表示，古堡見證了過去原住民抗日的歷史，有重要的歷史文化意義，因此向中央爭取再造歷史現場，本月初鄉公所已透過縣府提出修正計畫給中央做後續審查，應該近期就能聽到好消息。

尖石鄉公所表示，古堡位於新竹縣與桃園市交界，標高1914公尺的李崠山山頂，視野遼闊可瞰制三光、秀巒、玉峰等原住民部落，也是日治時期原住民抗日的古戰場，日軍在1914年施作完成砲台及指揮所，當時被稱為李崠隘勇監督所，後來被指定為古蹟才正式以原住民話TAPUNG古堡稱之。

古堡見證了日治時期「五年理蕃政政策」，日軍設立隘勇線，逐漸向山區推進，征討泰雅族原住民的那段歷史，雙方在李崠山數度激戰，日軍以炮火猛轟山地部落，導致原住民死傷慘重而屈服。

曾國大表示，雖然這是一段血腥的史實，但都是祖先走過的痕跡，不管是正面或負面的，都應該要保留最真實的那一面。過去的古堡現在僅剩下門屏、大門、牆體、稜堡、台階，若再不保存，後代子孫能看到的就更少，因此從一年前開始他就積極提出計畫，希望能讓古堡以現地原貌保存。

上個月曾國大與縣府相關單位到立法委員高金素梅的辦公室，向文化部文化資產局爭取李崠山古堡的再造歷史現場經費，曾國大說，現場協調很順利，公所也已經在月初透過縣府提出修正計畫給中央做後續審查，應該近期就能通過核定。

未來李崠山古堡將規劃設計導覽解說設施，開放民眾自由參觀，讓民眾更了解當地歷史及生態，也希望串聯周邊步道及觀光景點，完整呈現當地人文歷史與自然生態資源，也一併提升部落的經濟。

新竹縣尖石鄉擁有100多年歷史的李崠山古堡，在2003年被指定為縣定古蹟，為日治...
新竹縣尖石鄉擁有100多年歷史的李崠山古堡，在2003年被指定為縣定古蹟，為日治時期泰雅族與日本軍警浴血戰鬥的古戰場。記者陳斯穎／攝影
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過去的古堡現在以相當殘破，僅剩下門屏、大門、牆體、稜堡、台階。記者陳斯穎／攝影
過去的古堡現在以相當殘破，僅剩下門屏、大門、牆體、稜堡、台階。記者陳斯穎／攝影
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原住民日治時期日軍
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