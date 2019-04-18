班班裝冷氣要使用者付費 桃議員批：別讓弱勢童遭貼標籤

2019-04-18 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



夏天即將到來，近年來因天氣變化大，學生上課難忍受酷暑，因此各縣市紛紛要求學校加裝冷氣，桃園市長鄭文燦去年喊出目標3年內斥資12億元經費，於桃園市國中小學共有7192間教室裝設冷氣，但至今年國中小冷氣裝設率不到一半，此外也有議員認為，使用者付費恐讓弱勢孩童遭貼標籤，呼籲政府裝冷氣也要有配套措施。

桃園市教育局統計，目前桃園市高中裝設率100％，國小1952班有943班裝設，裝設率48.31％；國中4971班，393班有裝設，裝設率7.91％，國中小學平均裝設率16.41％，街不到一半，市議員劉茂群、黃婉如、謝美英、楊家俍等人要求需加快腳步。

「難道弱勢的學生要把椅子搬到外面坐上課嗎？」黃婉如表示，弱勢學生生活恐怕都有問題，在班班有冷氣政策下，標榜使用者付費，對弱勢家庭孩子可能是一大負擔，教育局長高安邦回應，只要導師認可就能不用付費，黃婉如再度質疑「弱勢同學不付費，那不是被貼標籤、在傷口上灑鹽？」，期盼電費應由市府或家長會買單，避免孩童再度被加深弱勢印象。

黃婉如認為，班班有冷氣政策推行，除了制度應落實外，電費應研議全民買單，尤其裝冷氣簡單，一個學校幾百萬就可以安裝完成，但沒有考量後續電費，加上學校電力設施是否能負荷，這都必須納入考量。

劉茂群則指出，新學校裝冷氣沒問題，但老舊學校是否應先檢查電源負荷，反酸桃市府「若辦活動少一點揮霍，用來當國中小學電費，這樣就夠了」，也能讓弱勢的家長少一點擔憂，而謝美英、楊家俍議員也關心冷氣裝設問題。