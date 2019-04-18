林智堅花博荷蘭館取經 力邀荷蘭參加台灣設計展與燈會

2019-04-18 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市長林智堅今天率團參訪台中花博后里森林園區荷蘭國家館，為將在竹市舉辦的2020台灣設計展與2021台灣燈會取經，荷蘭貿易及投資辦事處代表紀維德親自導覽，荷蘭館設備都能重複使用實踐循環經濟，林智堅力邀荷蘭參與台灣設計展與台灣燈會，也期待雙方更多交流。

林智堅向紀維德分享他上月參訪荷蘭的見聞，他說，阿姆斯特丹對歷史文化保存重視及循環建築的理念讓他驚豔；鹿特丹許多大師建築作品讓他感到非常興奮；恩荷芬是科技與文化兼容的城市，背景與竹市接近，荷蘭的民族性包容、熱情充滿對環境永續、循環利用的尊重，是台灣與新竹市學習的目標。

林智堅指出，竹市將舉辦2020台灣設計展，主題是「設計帶來城市的改變」，荷蘭是個設計大國，希望在台灣設計展及2021的台灣燈會，都能與荷蘭代表處深度交流合作，將循環經濟與建築理念有效實踐。

林智堅市長感謝紀維德代表邀請他前來花博荷蘭館參訪，藉由專業解說深入了解，了解到荷蘭館善用已拆除但還能重複使用的建材，將其活化成為新建築的一部份，部分硬體設備以租代買，求達到損耗最少方式友善環境不浪費，花博展期結束後，可使荷蘭館造成的營建廢棄物減到最低，這種理念值得政府與企業共同努力推廣。