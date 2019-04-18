地震桃園停水？水公司：一度機電異常 沒停水啦

2019-04-18 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市今天中午發生4級地震，部分民眾紛傳停水消息，還有「自來水桃園所通報」字樣，表示下午1點停水至晚上9點。自來水二區處澄清並未停水，地震發生時因為機電異常，監控儀器也受影響，但是並未停水，請民眾不要再傳停水訊息，以免造成誤解和困擾。