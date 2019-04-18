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6.1地震相當0.7顆原子彈 專家：預估仍有13.3顆待釋放

強震！台師大建物傳災情？學生喊：宣布自主休假

地震桃園停水？水公司：一度機電異常 沒停水啦

2019-04-18 14:52聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市今天中午發生4級地震，部分民眾紛傳停水消息，還有「自來水桃園所通報」字樣，表示下午1點停水至晚上9點。自來水二區處澄清並未停水，地震發生時因為機電異常，監控儀器也受影響，但是並未停水，請民眾不要再傳停水訊息，以免造成誤解和困擾。

二區處表示，監控儀器受地震影響，一度顯示異常不排除管線有問題，但是地震減弱直到恢復平靜後，機電也正常運轉並確認管線沒問題，一切正常供水。

一則停水簡訊和圖檔一直在傳，水公司澄清沒停水。記者鄭國樑／翻攝
一則停水簡訊和圖檔一直在傳，水公司澄清沒停水。記者鄭國樑／翻攝
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停水地震
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