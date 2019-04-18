桃園客家桐花祭20場賞桐旅遊100商店限定優惠
桃園市大溪、龍潭、楊梅、八德等地，山區古道一帶是熱門賞桐旅遊景點，預計4月下旬盛開。
4月20日起到5月中旬，客家事務局結合社區古道賞桐秘境、老街及客家老屋等特色，舉辦近20場發現古道賞桐健行、農特產市集及客語舞臺音樂劇表演活動，4月28日在龍潭區甘家堡，熱鬧舉行高人氣的桐花野餐派對，19日上午10點於「2019桃園客家桐花祭」活動官網開放報名。
此外，4月20日起到5月19日，每週六、日上午9時到下午5時40分，安排免費賞桐接駁專車：A線由龍潭聖蹟亭出發，開往大溪齋明寺古道，B線由龍潭聖蹟亭開往小粗坑古道，沿途可抵達鍾肇政文學園區、桃園市客家文化館、三坑鐵馬道、石門水庫、十一指古道及李騰芳古宅等熱門賞桐景點，4月28日桐花野餐派對當天，加開甘家堡站。接駁專車查詢網址：http://www.tyt.989.com.tw/bus-a.html
桐花祭是桃園每年度的文化盛事，市府邀請在地100間商家推出桐花祭限定優惠，每週六、日在不同賞桐古道及秘境辦理踏青健行，歡迎民眾搭乘免費接駁專車，一同賞桐去。更多賞桐相關訊息，可網路搜尋「2019桃園客家桐花祭」關鍵字查詢。
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