桃園客家桐花祭有限量公仔 客家亮妹帶你「花現秘境」

2019-04-18 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市桐花這周進入盛開季節，客家事務局今天在高鐵桃園站舉辦「2019桃園客家桐花祭」宣傳活動，「客家妹」才女陳明珠一身桐花打扮立刻成為高鐵站「嬌點」，許多旅客詢問和索取桐花季節目表。

桃園市市長鄭文燦、客家事務局長何明光也到場，一起啟動車站「花現秘境」桐花裝置藝術，也是高鐵站首見，全台唯一結合定目劇的大型桐花裝置藝術，整點時分隨桐花音樂精緻展演，在高鐵站相當吸睛。

鄭文燦市長表示，桐花祭是桃園每年度的文化盛事，今年在桃園重要的公共運輸場站─高鐵桃園站設裝置藝術，讓往來遊客皆能感受浪漫的桐花氣氛，也能在此查詢桃園客家桐花祭活動相關資訊。

今年桐花祭以「花現秘境」為主軸，舉辦了「桐花野餐派對」、「歌唱及唸謠大賽」、「客語舞臺音樂劇」、結合本市社團在各區賞桐古道辦理踏青健行活動、邀請在地100間商家推出桐花祭限定優惠，鄭文燦肯定客家事務局用心，今年還開闢像平鎮德星堂陳家老屋秘境新路線。

此外，今年也特別以「桐花仙子野餐趣」為主題，為桃園客家吉祥物ㄚ弟ㄚ妹，設計製作限量版紀念公仔，歡迎大家收藏，來桃園賞桐、體驗浪漫又富童趣的桐花祭。

高鐵桃園站表示，高鐵桃園站每月進出站人次逾百萬，是全國運輸量名列前茅之大站，今年首度與桃園市政府合作，在站內設置大型裝置藝術，讓大家眼睛為之一亮，也感受到桃園年輕且豐富的文化力量，歡迎各地遊客搭乘高鐵來桃園參加桐花祭。

「2019桃園客家桐花祭」活動期間自4月18日至5月19日，高人氣的「桐花野餐派對」將於4月28日登場，並於明天(19日）上午10點於活動官網開放報名，5月4日及5日於中原大學音樂廳舉辦最萌的「桐花歌唱及唸謠大賽」；4月28日及5月11日分別於桃園市客家文化館演藝廳、龍潭武德殿舉辦「客語舞臺音樂劇－頑皮孫悟空」。