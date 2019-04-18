遭妻綁鐵鍊 失智翁將入住失能照護中心

2019-04-18 11:16 中央社 苗栗縣18日電



苗栗縣政府社會處今天指出，轄內78歲陳姓老翁因失智多次外出走失，遭妻子以鐵鍊栓綁在家門前，經社工協助帶著陳翁前往醫院檢查，確認身體無大礙，後續將安排入住失能中心。

苗栗縣通霄鎮患有失智症的陳翁，近半年來遭妻子以棉繩或鐵鍊綁住腳踝，栓在住家三合院屋簷下，引來親友議論批評「虐待」，甚至有同住在三合院內的宗親表示，陳翁吃喝拉撒睡都在神明廳的龍柱旁，「祖先看到會怎麼想？」

陳妻指出，失智的丈夫經常東奔西跑，每次走失就被警察帶回來，有時候身體還有受傷，為避免他一再走失並確保安全，才會用鐵鍊把陳翁栓在屋簷下。

苗栗縣政府社會處長楊文志表示，接獲通報第一時間，就由社工介入輔導，由於陳翁腿部遭鐵鍊綑綁，出現紅腫的情況，因此先把陳翁帶往醫院檢查、休養，確認身體狀況正常。

社會處指出，陳家有房地產，2名子女均已成年，分別有正常工作，不符合中低收入戶補助標準，近日已與家屬召開協調會議，除告知扶養義務人的法律責任與義務外，也透過長期照護資源「失能喘息服務」，減輕陳妻獨自照顧丈夫的壓力。

社會處表示，後續將在家屬偕同下，安排陳翁入住失能照護中心；陳妻因長期照顧失智者的精神壓力，導致她出現「不當照護」行為，其立意是為了保護丈夫，不會予以處分，並將透過社工給予適度關懷支持。