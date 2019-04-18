親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

寫信給吳敦義希望徵召？ 韓國瑜：絕對沒有這件事！

泰國神水的秘密？泰王加冕的「聖水政治」祕辛

獨立書店大集合 桃園周六辦市集邀逛書攤、扭扭蛋

2019-04-18 11:10聯合報 記者張裕珍╱即時報導

4月23日是世界閱讀日，桃園市立圖書館將於本周六（20日）在中壢分館前廣場舉行「2019世界閱讀日：見書又見林－書暢桃園市集日」，現場集結在地15家獨立書店與23家文創手作攤位，市立圖書館也備有200顆扭蛋禮物，內藏各家書店嚴選小物，歡迎喜好書籍的民眾把握假日時光，帶著家人好友來市集逛書攤、扭扭蛋，有機會把好書帶回家。

桃園市立圖書館指出，桃園近五年來，獨立書店成長快速，已成為除了台北市外，獨立書店發展最蓬勃的區域，形成台灣的文化新景觀，今年舉辦的「見書又見林－書暢桃園市集日」除了有市集活動，也精心規畫出五條走讀路線，帶領民眾認識桃園各個書店、大街小巷。

周六市集將集結在地15家獨立書店與23家文創手作攤位，民眾可一次逛完多家書店，還有各式各樣的文創手作品可看、可買，現場還有一處「書店店主選書牆」，展示各家書店的推薦書，呈現桃園文化特色，21日下午2點至4點，更有臺灣文學巡禮講座，邀請作家林立青從「做工的人」與「如此人生」兩本著作介紹個人工作經驗與歷程，詳情可上桃市圖官網查詢，並至官方臉書粉絲專頁追蹤最新消息，或電洽03-2868868#2023陳小姐

4月23日是世界閱讀日，桃園市立圖書館將於本周六（20日）在中壢分館前廣場舉行「...
4月23日是世界閱讀日，桃園市立圖書館將於本周六（20日）在中壢分館前廣場舉行「2019世界閱讀日：見書又見林－書暢桃園市集日」，現場集結在地15家獨立書店與23家文創手作攤位。圖／桃園市立圖書館提供
分享

獨立書店圖書館文創
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

竹市客家桐花祭小旅行 揭開城市秘境

2019-04-18 07:40

長期臥床老伯壓出褥瘡 桃園醫院到宅服務減輕家屬負擔

2019-04-18 12:21

桃園客家桐花祭20場賞桐旅遊100商店限定優惠

2019-04-18 11:56

桃園客家桐花祭有限量公仔 客家亮妹帶你「花現秘境」

2019-04-18 11:47

遭妻綁鐵鍊 失智翁將入住失能照護中心

2019-04-18 11:16

苗栗山區下起4、5月雪 縣府公布賞桐勝地活動全攻略

2019-04-18 07:56

桃園育兒友善職場 優於法令有獎勵

2019-04-17 23:21

有托育、獎學金… 新竹廠商徵才祭福利

2019-04-17 23:17

苗市「樂圾通」 助市民即時掌握垃圾車位置

2019-04-17 23:00

桃市汙水下水道施工 「接管蟑螂」、車禍狀況多

2019-04-17 22:50

復活節折紙撲滿 新竹教會界作公益

2019-04-17 19:32

編織80年 苑裡藺草阿嬤辦個展

2019-04-17 14:28

苗栗市垃圾車位置APP全都露 倒垃圾不用等

2019-04-17 12:53

助新住民機車考照 桃監理站免費代訓50人

2019-04-17 12:53

連續2天坍方…來往竹東五峰 竹122線38K處僅單邊通行

2019-04-17 12:50

越籍優秀女領班、印尼籍看護 獲選竹市模範外籍移工

2019-04-17 11:56

竹市2射箭小將 入選青少年射箭代表隊

2019-04-17 11:41

公園維管權責不一 桃議員盼成立公園處

2019-04-17 11:16

14間法商拜會鄭文燦 肯定桃園投資環境佳

2019-04-17 10:07

影／編織藺草逾80年 近九旬阿嬤技藝讓人驚豔

2019-04-17 07:57

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

「寶島時代村」將復活 入村票價降南投人不用錢

2019-04-17 19:29

100萬預算通過 嘉義市終於有樹葬區

2019-04-17 15:58

員林蜀葵花季催生者 詹錫芬辭世遺言要與花草長眠

2019-04-17 21:01

新莊到大直縮短為28分鐘 環狀線二階段國發會審議通過

2019-04-17 18:59

苗栗市垃圾車位置APP全都露 倒垃圾不用等

2019-04-17 12:53

施工疏忽毀他人祖墳 受害民眾控：還要花錢買塔位

2019-04-17 16:48

不是取代春吶 屏東「三大日」已成新的春天音樂節

2019-04-17 14:33

侯友宜允諾 新北敬老卡6月1日可扣點搭捷運

2019-04-17 17:13

高雄友善農田 3級保育動物現蹤

2019-04-17 19:31

苗栗山區下起4、5月雪 縣府公布賞桐勝地活動全攻略

2019-04-18 07:56

台南捷運引進這項最新技術 好神奇玻璃一秒霧化

2019-04-17 20:03

難忘台灣燈會驕傲 屏東縣要再爭取舉辦國慶煙火

2019-04-17 15:38

行政院續挺高雄橋頭科學園區 今年7月前將完成都計變更

2019-04-17 15:15

彰化靜思堂長照中心啟用 百歲人瑞：不要在家給電視看

2019-04-17 15:36

台中老人健保補助 綠質疑排富 盧秀燕：沒說全恢復

2019-04-17 23:03

北市擬解大彎北「就地合法」枷鎖 黃景茂否認放水

2019-04-17 15:23

雲林縣政府釋利多 明年5千戶免繳房屋稅

2019-04-18 10:20

用路人注意 花蓮三號橋本月22日起封閉復建

2019-04-17 14:15

換下30年舊制服 南市4千多名員警今天穿上新戰袍

2019-04-18 11:20

巴黎聖母院與彰邑關帝廟火劫 原來有許多雷同

2019-04-17 12:45

解決上班潮 汐止-南港跳蛙公車5月1日啟航

2019-04-17 20:54

新北敬老卡 6月起可扣點搭北捷

2019-04-17 23:36

北捷南環與北環段將報政院核定 估9年半後完工

2019-04-17 18:33

警察新制服上路 台東偏鄉部落：不習慣！

2019-04-18 11:18

左營地下道今填平 5月底前開放通車

2019-04-17 15:30

影／萬眾呼喊「進喔」 白沙屯媽祖回宮安座

2019-04-17 17:20

新莊至內科時間省一半 環狀線二階段國發會通過

2019-04-17 23:42

竹市客家桐花祭小旅行 揭開城市秘境

2019-04-18 07:40

等車不無聊！萬里這些公車候車亭變馬路圖書館

2019-04-17 12:48

桃市汙水下水道施工 「接管蟑螂」、車禍狀況多

2019-04-17 22:50

南投防治荔枝椿象 議長擔心廢耕果園成死角

2019-04-17 14:50

「四月雪」來了！ 遊古道賞桐 桃市免費接駁車接送

2019-04-17 23:02

花博票務發包查有違失 誰該負責？

2019-04-17 19:21

首都環狀線南北環段 國發會審議通過

2019-04-17 19:44

台中大安納骨塔水泥剝落鋼柱鏽蝕 議員爭取速整修

2019-04-17 15:54

漫遊漳和步道賞桐花 逛南投景點嚐小吃

2019-04-17 17:12

屏縣爭取8億改善道路品質 保證坑洞隨破隨補

2019-04-17 18:17

考季、暑假腳步近 基隆各區圖書館將延長夜間開放

2019-04-18 07:22

台南市取締違章工廠 黃偉哲：查報不力區公所連帶處分

2019-04-17 15:24

影／金門迎城隍即將登場 珍貴文物帶你搶先看

2019-04-17 20:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top