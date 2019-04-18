獨立書店大集合 桃園周六辦市集邀逛書攤、扭扭蛋
4月23日是世界閱讀日，桃園市立圖書館將於本周六（20日）在中壢分館前廣場舉行「2019世界閱讀日：見書又見林－書暢桃園市集日」，現場集結在地15家獨立書店與23家文創手作攤位，市立圖書館也備有200顆扭蛋禮物，內藏各家書店嚴選小物，歡迎喜好書籍的民眾把握假日時光，帶著家人好友來市集逛書攤、扭扭蛋，有機會把好書帶回家。
桃園市立圖書館指出，桃園近五年來，獨立書店成長快速，已成為除了台北市外，獨立書店發展最蓬勃的區域，形成台灣的文化新景觀，今年舉辦的「見書又見林－書暢桃園市集日」除了有市集活動，也精心規畫出五條走讀路線，帶領民眾認識桃園各個書店、大街小巷。
周六市集將集結在地15家獨立書店與23家文創手作攤位，民眾可一次逛完多家書店，還有各式各樣的文創手作品可看、可買，現場還有一處「書店店主選書牆」，展示各家書店的推薦書，呈現桃園文化特色，21日下午2點至4點，更有臺灣文學巡禮講座，邀請作家林立青從「做工的人」與「如此人生」兩本著作介紹個人工作經驗與歷程，詳情可上桃市圖官網查詢，並至官方臉書粉絲專頁追蹤最新消息，或電洽03-2868868#2023陳小姐
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