獨立書店大集合 桃園周六辦市集邀逛書攤、扭扭蛋

2019-04-18 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



4月23日是世界閱讀日，桃園市立圖書館將於本周六（20日）在中壢分館前廣場舉行「2019世界閱讀日：見書又見林－書暢桃園市集日」，現場集結在地15家獨立書店與23家文創手作攤位，市立圖書館也備有200顆扭蛋禮物，內藏各家書店嚴選小物，歡迎喜好書籍的民眾把握假日時光，帶著家人好友來市集逛書攤、扭扭蛋，有機會把好書帶回家。

桃園市立圖書館指出，桃園近五年來，獨立書店成長快速，已成為除了台北市外，獨立書店發展最蓬勃的區域，形成台灣的文化新景觀，今年舉辦的「見書又見林－書暢桃園市集日」除了有市集活動，也精心規畫出五條走讀路線，帶領民眾認識桃園各個書店、大街小巷。