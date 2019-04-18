苗栗山區下起4、5月雪 縣府公布賞桐勝地活動全攻略
苗栗縣油桐花滿山遍野，目前花開約兩成，下周起逐漸進入盛開期，卓蘭鎮挑茶古道是賞桐秘境，845階卵石堆疊的古道，桐花飄落古道有如鋪了一層白色的地毯，場景夢幻浪漫，高處還可眺望大安溪，每年桐花滿開時節，吸引許多愛好攝影者賞桐花、拍桐花。
苗栗縣政府文化觀光局彙整賞桐勝地供參考，包括頭份市廚坑賞桐步道、後花園桐花步道、永和山水庫步道、三灣鄉永和村、南庄鄉蓬萊溪護魚步道、圓舞場步道、神棹山桐花雪徑、小東河步道、獅潭鄉紙湖農場、潭鄉及頭屋鄉間鳴鳳山古道、汶水老街。
頭屋鄉夢幻桐花步道、通霄鎮挑鹽古道、福至興臨社區 、上田咖啡莊園、苑裡鎮華陶窯、苗栗市四角坪道、造橋鄉劍潭古道、香格里拉樂園、火炭谷步道、赤崎街步道、公館鄉出磺坑古道、打鹿坑、四季彩林桐花步道、大湖鄉大窩文史生態區步道、薑麻園、出關步道。
銅鑼鄉三角山暨雙峰山桐花步道、天空自行車步道、台灣客家文化館、桐花樂活公園、三義鄉外庄山桐花林道、挑柴古道、小西湖步道、四月雪賞桐步道、西湖渡假村、挑炭古道、龍騰斷橋、水美街。
此外，苗栗縣今年共舉辦13場桐花祭活動，4月20日南庄鄉「騎車賞桐遊南庄」、銅鑼鄉台灣客家文化館「聽見桐花音樂會」，21日三義鄉西湖渡假村客家桐花婚禮，獅潭鄉「桐花祭」、27日銅鑼鄉「銅鑼聲響、千人桐遊」、公館鄉「漫步客庄桐樂趣」、三灣鄉「桐花季」、三義鄉「桐舞螢飛-三義.慢城輕旅行」、大湖鄉「桐花果香出關遊家文」、卓蘭鎮「浪漫台三-桐遊卓蘭」。
4月20日到28日通霄鎮「樂活通霄．賞桐賞螢．慢漫遊」、5月4日、5日南庄鄉「浪漫桐花嘉年華．慢城賞桐大家來尞」、5月25日苗栗市「漫遊桐花開．苗栗客家情」。
今年第一場桐花季活動4月20日上午9點在南庄遊客中心戶外廣場，辦理「騎車賞桐遊南庄」，安排表演節目、客家童玩體驗及摸彩活動，親子自行車路線到鄉間賞桐，鄉長邱梓增昨天邀請全國民眾參加，報名及活動可上網 查詢。
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